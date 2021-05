Endometriose

vor 16 Min.

Sie haben Schmerzen – und niemand nimmt sie ernst

Plus Etwa zehn Prozent der Frauen leiden unter Endometriose, trotzdem kennen nur wenige Menschen die Krankheit. Patientinnen werden oft jahrelang belächelt - auch von ihren Ärzten.

Von Marlene Weyerer

Jennifer Ketzler kann nicht genau sagen, wann es begann. Schon mit zwölf Jahren hatte sie starke Regelschmerzen. Die Pille, die ihr dagegen verschrieben wurde, half nicht. Im Laufe der Jahre wurden die Schmerzen unerträglich. Wenn ihre Periode kam, waren sie teilweise so stark, dass sie bewusstlos wurde, sich übergeben musste. Sie dosierte ihre Schmerzmittel immer höher, irgendwann halfen sie gar nicht mehr. Ketzler bekam Opiate verschrieben, besonders starke Betäubungsmittel. Ärzte, bei denen Ketzler Rat suchte, bezeichneten sie als Mimose. „Es kam immer: Stell dich doch nicht so an, jede Frau hat das einmal im Monat."

Themen folgen