08:47 Uhr

"GNTM" 2019 Folge 3: Heute Shooting mit Male Model und Catwalk im Kuhstall Panorama

Letzte Woche ging es bei "GNTM" 2019 nach Österreich. In Folge 3 treffen die Mädchen auf einen Shooting-Partner und müssen ihr Können beim Walk im Kuhstall unter Beweis stellen.

Mit 27 jungen Frauen startet "GNTM" 2019 in die nächste Woche. Auch diesmal hat Heidi Klum wieder einige Überraschungen für die Kandidatinnen parat, um sie auf die Probe zu stellen.

"GNTM" 2019: Shooting mit Jordan Barrett, dem erfolgreichstem Male Model der Welt

"Diese Woche wird es extrem heiß bei GNTM", kündigt Heidi Klum bereits vorab an, "und das trotz eisiger Temperaturen." Die Nachwuchsmodels werden in Dessous vor einer Berghütte in den österreichischen Alpen fotografiert. Dabei sollen die Kandidatinnen Selbstbewusstsein gewinnen und lernen, über ihren Schatten zu springen. Was sie jedoch vorher nicht wissen: Sie posieren nicht allein. Das erfolgreichste Male Model der Welt, Jordan Barrett, wird ihnen dabei zur Seite stehen. "Ich bin gespannt, wie meine Mädchen auf ihn reagieren werden.“

Einige Kandidatinnen haben jedoch etwas Bedenken bezüglich des anstehenden Shootings. Die 20-jährige Sayana möchte Heidi allerdings unbedingt von ihrer Leistung überzeugen: "Ich habe gemischte Gefühle, weil das schon ein bisschen freizügig ist. Aber ich werde das Beste daraus machen und ich hoffe, ich werde nicht zu verkrampft dastehen oder posen."

Catwalk-Teaching im Kuhstall in Folge 3 von "GNTM" 2019

In Folge 3 von "GNTM" wartet auf die Teilnehmerinnen ein ganz besonderes Catwalk-Teaching. Model-Mama Heidi möchte den Kandidatinnen in einem Kuhstall den professionellen Gang über den Laufsteg beibringen. Dies erfordert besondere Konzentration, da die tierische Umgebung die Mädchen schnell ablenken könnte. Heidi Klum möchte ihnen dabei eins aufzeigen: "Ein sexy Walk muss vor allem eins sein: selbstbewusst. Genau das versuche ich meinen Mädchen heute zu vermitteln."

"GNTM" 2019, Folge 3: Challenge um Abend mit Heidi

Beim Catwalk-Teaching gilt es diesmal nicht nur neue Fähigkeiten zu gewinnen, sondern auch eine angekündigte Challenge. Die Kandidatinnen treten in Teams gegeneinander an und sollen Heidi Klum mit dem Walk von ihrem Können überzeugen. Wer die Challenge besser meistert, geht am Ende nicht leer aus: Die Sieger-Gruppe darf einen ganzen Abend privat mit Heidi in einer Almhütte verbringen.

Wer in Folge 3 überzeugen kann und ein Foto erhält, sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf ProSieben. (AZ)

Themen Folgen