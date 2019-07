vor 20 Min.

Heute Start von Bachelorette 2019: Die Kandidaten in der Übersicht

Kandidaten bei "Die Bachelorette" 2019: Wir stellen die Teilnehmer vor, die Gerda Lewis ab heute erobern wollen. Auch ein "bekanntes" Gesicht ist mit dabei.

Die Spannung hat ein Ende: Heute Abend startet die neue Staffel von "Die Bachelorette" 2019 auf RTL. Gerda Lewis heißt die Auserwählte, die mit Rosen andere Single-Männer auswählen darf. 21 Kandidaten sind es, darunter auch ein bekannter Teilnehmer, der aber in einer der nächsten Folgen dazustoßen soll. Es handelt sich um Alexander Hindersmann.

Er hat bereits bei der vergangenen Staffel von "Bachelorette" teilgenommen und das Herz von Nadine Klein erobern können. Bekanntlich hielt die Beziehung nicht lange und so ist Alex wieder zu haben. Ob er Chancen bei Gerda Lewis hat? Sie werden es ab dem heutigen Mittwoch sehen.

Folge 1 der "Bachelorette" 2019: Kennenlernen in Griechenland

Die Sendung setzt dabei auch in diesem Jahr auf das bewährte Konzept. In der ersten Folge lernt die "Bachelorette" die Männer erst einmal kennen. Doch bei 21 Teilnehmern bleibt es nicht lange: In jeder Folge verteilt Gerda Lewis Rosen an die Männer, die bleiben dürfen. Alle anderen müssen ihre Koffer packen.

Um die Männer näher kennen zu lernen, wird es auch das eine oder andere Einzeldate geben. Bei den anderen Kandidaten sorgt das oft für Eifersucht. In der letzten Folge muss Gerda Lewis dann die Entscheidung treffen: Welcher der Männer bekommt die letzte Rose?

Aber bis dahin vergeht noch so einige Sendezeit. Hier erst einmal alle Kandidaten in der Übersicht:

"Bachelorette" 2019: Kandidaten im Überblick

Alexander Hindersmann (30)

Der Personal Trainer aus Gammelby war Gewinner bei "Bachelorette 2018". Nach seiner gescheiterten Beziehung mit Nadine Klein ist er überraschend auch dieses Jahr wieder mit dabei. Laut RTL wird er allerdings noch nicht in Folge 1 zu sehen sein, sondern als Nachzügler-Kandidat dazukommen. Bei der "Bachelorette 2018" suchte er nach eigenen Angaben eine langfristige Partnerschaft - Nun, das hat mit Nadine Klein schon mal nicht geklappt. Wer weiß, wie sich die Dinge 2019 entwickeln...

Alexander Hindersmann Bild: MG RTL D

Oggy Batar (27)

Der Sporttherapeut und Kampfkunstlehrer betreibt zusätzlich einen eigenen Youtube-Channel, der sich rund um das Thema Fitness und Gesundheit dreht. Von seiner Traumfrau erwartet er, dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt und humorvoll durchs Leben geht.

Oggy Batar Bild: TVNOW

Fabiano Carrozzo (29)

Der Gebietsleiter im Großhandel aus Gondelsheim legt besonders viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Zudem liebt der 29-Jährige schnelle Autos und spontane Unternehmungen. Die Bachelorette möchte der gebürtige Italiener mit seinem südländischen Charme erobern.

Fabiano Carrozzo Bild: TVNOW

Daniel Chryta (35)

In Daniels Leben dreht sich privat wie beruflich alles um das Element Luft. Der 35-Jährige verdient sein Geld als Inhaber einer Drohnenfirma und auch privat verbringt er seine Freizeit gerne beim Paragliding, (Modell-)Fliegen oder Kitesurfen. Der ehemalige Leistungssportler wünscht sich nun eine Frau, mit der er zur Ruhe kommen kann.

Daniel Chryta Bild: TVNOW

Jan Classen (27)

Der gelernte Betriebswirt änderte im vergangen Jahr sein Leben von Grund auf: Nach einer achtjährigen Beziehung kündigte er spontan seinen Job und beschäftigt sich nun mit der Gründung einer Medienfirma. Nach den letzten beiden Jahren als Single wünscht sich der 27-Jährige wieder eine Frau an seiner Seite, die ihn in seinem Vorhaben unterstützt.

Jan Classen Bild: TVNOW

Yannic Dammaschk (22)

Der Student für Luft- und Raumfahrttechnik verbring als Bodybuilder nicht nur seine Freizeit im Fitnesstudio. Seit Kurzem ist der 22-Jährige auch als Influencer tätig und erstellt Fitness- und Ernährungspläne. Seinen Sport sieht der Student nicht nur als körperliche Ertüchtigung, sondern auch als eine Art Meditation.

Yannic Dammaschk Bild: TVNOW

Luca Gottzmann (25)

Der 25-jährige Inhaber einer PR-Agentur strotzt vor Selbstbewusstsein. Die übrigen Kandidaten sieht der Unternehmer aus Münster nicht als Konkurrenz. Er ergreift bei Frauen gerne die Initiative und wünscht sich eine Partnerin mit Köpfchen.

Luca Gottzmann Bild: TVNOW

Fabio Halbreiter (29)

Der Headhunter aus München macht kein Geheimnis aus seinem luxuriösen Lebensstil. Designerkleidung und Sportwagen gehören durch beruflichen Erfolg zu seinem Lebensstandard. Der Erfolg hat jedoch auch Schattenseiten: Für sein Privatleben hat der 29-Jährige kaum Zeit. Dennoch wünscht er sich eine Frau mit viel Verständnis, mit der er seinen Erfolg teilen kann.

Fabio Halbreiter Bild: TVNOW

Florian Hausdorfer (24)

Der gelernte Bürokaufmann ist ein richtiges Allround-Talent. Derzeit arbeitet der 24-Jährige aus Kärnten als Fußballcoach, Mentaltrainer und Model. In einer Partnerschaft legt der Österreicher besonders viel Wert auf Loyalität und Ehrlichkeit.

Florian Hausdorfer Bild: TV NOW

Christian Hesse (25)

Der kaufmännische Angestellte aus Biedenkopf arbeitet in einem Sanitätshaus und verbringt seine Freizeit gerne auf dem Fußballplatz. Der 25-Jährige spielte zuletzt für den TSV Bicken in der 4. Liga und trainiert auch heute noch vier bis fünf Mal pro Woche. Bei seiner Partnerin legt der Hesse vor allem auf eines Wert: Optik ist für ihn das A und O.

Christian Hesse Bild: TVNOW

Harald Kremer (35)

Der Finanzdienstleister aus Euskirchen sieht sich selbst als Typ zum Pferdestehlen. Er knüpft gerne neue Kontakte und verbringt seine Freizeit am liebsten mit seinen Freunden. Sein großes Vorbild in Sachen Liebe sieht der 35-Jährige in seinen Eltern: Diese sind bereits seit 50 Jahren glücklich verheiratet.

Harald Kremer Bild: TVNOW

Matin Looden (30)

Für den Einrichtungsberater aus Freiburg dreht sich in seiner Freitzeit alles um Sport. Egal ob Fußball, Kickboxen oder Fintessstudio - der 30-Jährige liebt die körperliche Betätigung. In einer Beziehung legt er besonderen Wert auf gemeinsame Unternehmungen und tiefgründige Gespräche.

Matin Looden Bild: TVNOW

Sebastian Mansla (30)

Der Content Creator und Online Fitness Coach aus Köln kann nicht nur mit seinen Muskeln punkten: Seinen Master in "International Marketing & Media Management" schloss der 30-Jährige mit einem Notendurchschnitt von 1,4 ab. Nun wünscht sich Sebastian eine Frau, mit der er ferne Länder erkunden und das Leben genießen kann.

Sebastian Mansla Bild: TVNOW

Andreas Ongemach (27)

Außendienstmitarbeiter Andreas aus Wermelskirchen wurde in Schewtschenko in Kasachstan geboren. Bei Frauen vertritt der selbstbewusste 27-Jährige eine eher konservative Linie: Er ist davon überzeugt, dass der Mann den ersten Schritt machen sollte.

Andreas Ongemach Bild: TVNOW

Keno Rüst (27)

Der Projektingenieur aus Düren stammt ursprünglich aus einer kleinen Stadt in Ostfriesland. Der 27-Jährige verbringt seine wenige Freizeit gerne im Fitnessstudio oder mit seiner zweiten Leidenschaft - dem Kochen. Für ihn sind gute Gespräche und Humor in einer Beziehung das Wichtigste.

Keno Rüst Bild: TVNOW

Marco Schmidt (26)

Der Fitness- und Gesundheitstrainer aus München steht auf einen gesunden Lifestyle, auch bei seiner Partnerin. Dabei steht der amtierende Mister Bayern nicht ununterbrochen vor dem Spiegel: Durch seine Ausbildung zum Dachdecker hat der 26-Jährige bewiesen, dass er auch zupacken kann.

Marco Schmidt Bild: TVNOW

Mudi Sleiman (28)

Mahmoud, der von seinen Freunden "Mudi" genannt wird, stammt ursprünglich aus dem Libanon. Er ist als viertes von insgesamt sieben Kindern aufgewachsen und deshalb ein absoluter Familienmensch. Seine Freizeit verbringt der leidenschaftliche Tänzer gerne im Fitnessstudio, um seine Muskeln zu trainieren.

Mudi Sleiman Bild: TVNOW

Tim Stammberger (25)

Der Polizeibeamte aus Kirchheim unter Teck war die letzten drei Jahre bei der Bereitschaftspolizei in der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) tätig. In einer Beziehung legt der 25-Jährige aus Baden-Württemberg Wert auf klassische Eigenschaften wie Respekt, Ehrlichkeit und Treue.

Tim Stammberger Bild: TVNOW

David Taylor (24)

Der 1,91 Meter große Erfurter spielte bereits in der 1. Bundesliga Basketball und machte damit sein Hobby zum Beruf. Doch nicht nur mit seinen sportlichen Fähigkeiten kann der 24-Jährige glänzen. Vier Jahre lang studierte er in San Francisco "Pre-Medicine" und möchte das Medizinstudium in Deutschland beenden.

David Taylor Bild: TVNOW

Jonas Vonier (29)

Der Mechatroniker aus Alpirsbach arbeitet nebenbei als Model und schaffte es bei der Mr. Germany-Wahl bis unter die letzten fünf. Den Alltagsstress bekämpft der 29-Jährige beim Spazierengehen mit Hündin "Shylla" oder mit seiner geheimen Leidenschaft: dem Backen. Bei seiner Partnerin legt Jonas auf Romantik und gute Gespräche Wert.

Jonas Vonier Bild: TVNOW

Serkan Yavuz (26)

Für den Gebäudeklimatik-Studenten aus Regensburg steht Humor an erster Stelle. Außerdem spielt er gerne Fußball und liebt es, Veranstaltungen zu organisieren. Für die Zeit in der Männervilla hat Serkan sich bereits als Putzfee angeboten, da er auf Sauberkeit besonderen Wert legt.

Serkan Yavuz Bild: TVNOW

