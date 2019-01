vor 47 Min.

Maybrit Illner: Gäste und Thema heute am 31.1.19 Panorama

Bei Maybrit Illner ist heute, 31. Januar, die Diskussion um Tempolimit und Fahrverbote das Thema. Sechs Gäste sind im Studio, darunter Verkehrsminister Scheuer.

Maybrit Illner beschäftigt sich heute am 31. Januar 2019 in ihrer Sendung unter anderem mit dem geforderten Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen. Das Thema diskutieren bei ihr im Studio sechs Gäste.

Das sind die Gäste bei Maybrit Illner heute Abend am 31. Januar

Andreas Scheuer , CSU, Bundesverkehrsminister

, CSU, Bundesverkehrsminister Bernhard Mattes , Verband der Automobilindustrie

, Verband der Automobilindustrie Robert Habeck , B'90/Grüne, Parteivorsitzender

, B'90/Grüne, Parteivorsitzender Cerstin Gammelin , Journalistin, Autorin

, Journalistin, Autorin Prof. Claudia Traidl-Hoffmann , Institut für Umweltmedizin (IEM)

, Institut für Umweltmedizin (IEM) Joannis Sakkaros, Organisiert Pro-Diesel-Demonstration

Autobahnen sind der sicherste Straßentyp der Welt. Doch Deutschland ist das einzige Land Europas ohne generelles Tempolimit auf Autobahnen. Und mit höherer Geschwindigkeit steigt das Risiko, einen tödlichen Unfall zu verursachen, schnell: Wie die Weltgesundheitsorganisation schreibt, wächst das Risiko mit jedem Prozent mehr Tempo um vier Prozent.

Neben der Debatte um ein Tempolimit beschäftigen auch die Diesel-Fahrverbote in mehreren Städten die Autofahrer-Nation Deutschland. Dazu kommt: Regierungsberater denken über einen 50-Cent-Aufschlag auf den Liter Benzin nach, sowie über eine Quote für Elektroautos.

Autoverkehr heute Thema bei Maybrit Illner im ZDF

Verkehrsminister Andreas Scheuer will davon zwar nichts wissen. Aber wie will er dann die Abgase im Verkehr um fast die Hälfte senken? Hat das Auto bald endgültig ausgedient? Wie zuverlässig und preisgünstig sind die Alternativen wie E-Mobilität oder die Bahn? Wie teuer wird die Verkehrswende und wer sagt es dem Bürger?

"Fahrverbot und Tempolimit - Muss Deutschland runter vom Gas?", lautet so die Frage bei Maybrit Illner heute im ZDF (einen Trailer sehen Sie hier). Die Talkshow beginnt heute Abend um 22.15 Uhr. Sie wird live im TV und in der ZDF-Mediathek gezeigt. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie also auch als Wiederholung oder eben als Stream im Internet sehen. (AZ)

