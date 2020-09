vor 1 Min.

"Rebland": So wird der Schwarzwald-Tatort heute

Eine Frau wird vergewaltigt. Tobler und Berg stoßen auf schludrige Ermittler und bizarre Verdächtige. Lohnt sich der Schwarzwald-Tatort heute? Die Kritik.

" Rebland " heißt der neue Tatort aus dem Schwarzwald , der heute am Sonntag (27.09.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

" heißt der neue aus dem , der heute am Sonntag (27.09.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Eine Radiomoderatorin wird auf dem Rückweg von einem Weinfest vergewaltigt. Franziska Tobler ( Eva Löbau ) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) bekommen es mit eigenartigen Verdächtigen und stümperhaften Ermittlungen zu tun.

vergewaltigt. ( ) und (Hans-Jochen Wagner) bekommen es mit eigenartigen Verdächtigen und stümperhaften Ermittlungen zu tun. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Schwarzwald-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Auf dem Heimweg von einem Weinfest im Kaiserstuhl wird Radiomoderatorin Beate Schmidbauer (Victoria Trauttmansdorff), eine Freundin von Kripochefin Cornelia Harms (Steffi Kühnert), von einem unbekannten Täter bewusstlos geschlagen und vergewaltigt. Zwar kann die DNA des Mannes sichergestellt werden, aber Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) finden in den Datenbanken keine Entsprechung.

Cornelia Harms geht der Fall nahe, angesichts der Indizienlage kann sie ihrer Freundin trotzdem nur wenig Hoffnung machen, dass der Täter ermittelt wird. Als allerdings aus dem Elsass die Nachricht kommt, dass dort ein Mann mit identischer DNA seit Jahren wegen Vergewaltigung und Totschlags gesucht wird, bauen Franziska und Friedemann auf eine Zusammenarbeit. Denn den französischen Kollegen liegt eine erweiterte DNA-Merkmalsuntersuchung vor.

Mit deren Erkenntnissen über Alter, Haut- und Augenfarbe könnten sie konkrete Verdächtige ins Visier nehmen. In Deutschland ist das noch nicht gestattet, trotzdem nutzen Friedemann Berg und Franziska Tobler diese Erkenntnisse und fokussieren sich damit auf drei Verdächtige. Keiner der drei ist bereit, DNA-Proben abzugeben. Gleichzeitig bleiben die hartnäckigen Nachforschungen der Polizei nicht ohne Auswirkungen auf ihr Leben.

Am Vorabend haben sie noch fröhlich zusammen gefeiert: Beate Schmidbauer (Victoria Trauttmansdorff) und Kripochefin Cornelia Harms (Steffi Kühnert). Bild: Benoit Linder, SWR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Rebland" heute einzuschalten?

Die zum Teil unbeholfen wirkenden und von ihren Gefühlen getriebenen Kommissare könnten so manchen Krimiserien-Fan zur Weißglut bringen, weil auch schludrig gearbeitet wird. Ein Verweigerer des DNA-Tests bekommt ein Test-Kit einfach in die Hand gedrückt; könnte den Test theoretisch verfälschen. Einmal fragt Kripo-Chefin Harms: "Was ist eigentlich los mit Ihnen?" - als die Ermittler erst verspätet einem Hinweis nachgehen, der auf ihrem Bürotisch in Form eines USB-Sticks lag. Insgesamt hat der "Tatort: Rebland" einen vielversprechenden Start, aber unrealistische Zufälle und bizarre Charaktere bremsen den Krimi zugleich aus.

Berg und Tobler haben Informationen von französischen Kollegen, mit deren Hilfe sie den Kreis der in ihrem Fall Verdächtigen einschränken.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Schwarzwald-Tatort heute

Franziska Tobler : Eva Löbau

: Friedemann Berg : Hans-Jochen Wagner

: Hans-Jochen Wagner Cornelia Harms : Steffi Kühnert

: Beate Schmidbauer : Victoria Trauttmansdorff

: Klaus Kleinert : Fabian Busch

: Victor Baumann : Roman Knizka

: Mario Lewandowsky : Marek Harloff

: Christine Liebermeister : Bärbel Schwarz

: Carmen Baumann : Tjadke Biallowons

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Tobler und Berg sind die Tatort-Ermittler im Schwarzwald

Seit Oktober 2017 ermitteln Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in der Region rund um Freiburg. Das Tatort-Team folgte beim SWR auf die Ermittler aus Konstanz.

Sowohl Tobler als auch Berg sind im Schwarzwald tief verwurzelt. Tobler ist verheiratet. Sie steht nicht gerne im Mittelpunkt, ist eher unscheinbar, ermittelt dafür aber klug und überlegt. Ganz anders ist da ihr Kollege Friedemann Berg, der allein schon wegen seiner körperlichen Erscheinung auffällt. Nicht nur sein Humor trifft nicht immer auf Gegenliebe, auch bei seinen Ermittlungen eckt der energische Hauptkommissar schon mal an.

