Schule und Corona

vor 16 Min.

Fast wie Nichtstun: Studie stellt Distanzunterricht schlechtes Zeugnis aus

Plus Schüler verloren laut einer Studie allein im ersten Lockdown so viel Wissen wie sonst nur in wochenlangen Sommerferien. Trotzdem könnte es im Herbst so weitergehen.

Von Sarah Ritschel

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte am Samstag gesagt, dass Corona-Maßnahmen in den Schulen noch länger aufrechterhalten werden müssten. Im Herbst und Winter würden trotz derzeit sehr niedriger Inzidenzen voraussichtlich nach wie vor Maßnahmen wie Maskenpflicht oder Wechselunterricht, bei dem die Kinder tageweise zu Hause und im Klassenzimmer lernen, notwendig sein.

Themen folgen