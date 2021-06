Schule und Corona

05:36 Uhr

Fast wie Nichtstun: Studie stellt Distanzunterricht schlechtes Zeugnis aus

Plus Schüler verloren laut einer Studie allein im ersten Lockdown so viel Wissen wie sonst nur in wochenlangen Sommerferien. Trotzdem könnte es im Herbst so weitergehen.

Von Sarah Ritschel

Endlich wieder alle da: Seit diesem Montag sind Schülerinnen und Schüler in Bayern gesammelt zurück im Unterricht. Doch kaum sind die Klassen wieder komplett, sprechen führende Politiker für ganz Deutschland erneut davon, den Unterricht nach den Ferien einzuschränken – und das, während eine neue Studie aus Frankfurt bescheinigt, dass Kinder im Distanzunterricht ungefähr so viel vergessen wie in Ferienzeiten.

