TV-Programm am Karfreitag 2021: Tipps für Filme und für Shows heute am 2.4.21 - ein Überblick

Lesen Sie hier Tipps zum TV-Programm heute am Karfreitag 2021, 2.4.21. Welche Filme und Dokus laufen an Ostern? Hier die TV-Highlights am Morgen, Mittag, Nachmittag und Abend.

Tipps von Karfreitag bis Ostermontag : TV-Programm an Ostern 2021: Tipps für Filme und Shows im Fernsehen.

Corona hat Deutschland noch immer fest im Griff. Da steigt die Lust, es sich mit Snacks und einem guten Film auf der Couch bequem zu machen - einschalten, um abzuschalten scheint an Ostern die Devise zu sein. Falls Sie noch nicht sicher sind, welche Filme und Serien Sie aus dem TV-Programm ansehen sollen, dann könnten Sie unsere Programm-Highlights am Karfreitag 2021 interessieren. Neben einer Sendung rund um Osterbräuche in Österreich sind auch viele Filme zu sehen. Hier in diesem Artikel finden Sie Tipps zu jeglichen Uhrzeiten - am Morgen, Mittag, Nachmittag und Abend.

Fernsehprogramm an Karfreitag: Morgen und Vormittag

Heidi (5.40 Uhr, ZDF): Heidi hat einen festen Platz im ZDF-Programm und läuft auch an Karfreitag. Gleich in der früh ist der erste Teil des Zeichentrick-Zweiteilers zu sehen. Der Film wurde vom berühmten japanischen Produzenten Isao Takahata produziert.

Prinz Himmelblau und Fee Lupine (7.25 Uhr, ARD): Falls Sie Lust auf einen Märchenfilm haben, sollten Sie um 7.25 einschalten. Die Königin will ihren Sohn Prinz Himmelblau zu einer Zweck-Ehe drängen, doch dieser geht einen anderen Weg.

Peter Pan (10.45 Uhr, Vox): Vox zeigt am Karfreitag eine Adaption des Klassikers von James M. Barrie. Das Fantasyabenteuer dauert 115 Min.

Ein Schatz zum Verlieben (11.35 Uhr, ProSieben): In dem Abenteuerfilm geht es um Schatzsucher Finn, der auf einer heißen Spur ist: Kann er das "Mitgift der Königin" finden?

TV-Tipps für Karfreitag, den 2.4.21: Mittag und Nachmittag

Sie nannten ihn Mücke (12.05 Uhr, Sat.1): In der Actionkomödie aus dem Jahr 1978 zeigt sich Bud Spencer wieder in gewohnt chaotischer Manier. Er will bei einem Footballspiel gegen die Amerikaner antreten und stellt ein Team aus Teenagern zusammen, um sie zu trainieren.

Fast verheiratet (13.05 Uhr, Vox): Die Romantikkomödie mit Jason Segel und Emily Blunt in der Hauptrolle wurde von Comedyguru Judd Apatow ("Beim ersten Mal") produziert.

Einfach zu haben (13.05 Uhr, ProSieben): Schauspielerin Emma Stone verwandelt sich in "Einfach zu haben" als Olive Penderghast vom Mauerblümchen zur Sexbombe - zumindest auf dem Papier.

Ice Age 2 - Jetzt taut's (13.35, Sat.1): Am Karfreitag läuft der zweite Teil des erfolgreichen Animationsfilms. 2006 ist der Film in den USA zum ersten mal erschienen. Er hat eine Dauer von 105 Minuten.

Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück (15.40 Uhr, Sat.1): In Teil zwei geht die Liebesgeschichte von Fiona und Shrek weiter. Wieder werden etliche Märchen und Filme parodiert. Das Trickmärchen dauert etwa 100 Min.

Dickste Freunde (15.15 Uhr, Vox): Kevin James (Ronny) und Vince Vaughn (Nick) spielen die Hauptrollen. Genau das Richtige, falls Sie Lust auf eine seichte Komödie haben. Dauer: Etwa 110 Minuten.

Asterix und die Wikinger (17.15 Uhr, Vox): Das Zeichentrickabenteuer basiert auf dem Comic "Asterix und die Normannen" (1967) und dauert etwa 74 Minuten.

Kurze Lagebesprechung: Asterix r und Obelix sind mit der ehrenvollen Aufgabe betraut worden, aus dem verweichlichten Grautvornix einen richtigen Krieger zu machen undatierte Filmszene. Foto: Universum Film dpa zu dpa-Kinostarts vom 04.05.2006 -ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über diesen Film! +++c dpa - Bildfunk+++

Harry Potter und der Feuerkelch (17 Uhr, ProSieben): Im vierten Teil der Harry Potter Saga nimmt Harry am "Trimagischen Turnier" teil. In der Hauptrolle: Daniel Radcliffe.

TV-Filme und Dokus an Karfreitag: Abend und Nacht

Vor Ostern an der Amper (18.45, BR): In dem 45-minütigen Landschaftsporträt werden die Amper-Auen und der Garten des Dachauer Schlosses besucht.

Wir sind doch Schwestern (18.30 Uhr, ARD): In der TV-Familiensaga, basierend auf dem Roman von Anne Gesthuysen, versuchen zwei zerstrittene Schwestern wieder zueinanderzufinden.

"Oster-Reich" – Osterbräuche in Österreich (19.15 Uhr, 3Sat): In der Dokumentation geht es um Osterbräuche - unter anderem Palmbuschen binden, Speiseweihe und Osterfeuer. Ein Brauch gehört in einigen Orten sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ant-Man and the Wasp (20.15 Uhr, ProSieben): Das Sci-Fi-Abenteuer kam erst vor drei Jahren (2018) in die Kinos und ist am Karfreitag 2021 im TV-Programm zu sehen. Der Inhalt: Die Wespe will ihre Mutter retten. Natürlich gibt es auch einen Bösewicht.

Krieg und Frieden (20.15 Uhr, 3Sat): Das Historienepos aus dem Jahr 1956 dauert etwa 200 Min. Der Film wurde nach dem Buch von Leo Tolstoi gedreht.

John Wick (22.45 Uhr, ProSieben): Nach dem Tod seiner Frau sucht Keanu Reeves als John Wick Trost in einem jungen Welpen. Als Anhänger eines russischen Kriminellensyndikats seinen Hund umbringen, geht er auf einen Rachefeldzug. Der Actionthriller dauert etwa 100 Minuten.

All Is Lost – Überleben ist alles (23.35 Uhr, 3Sat): In dem Abenteuerdrama aus dem Jahr 2013 versucht Robert Redford verzweifelt auf hoher See zu überleben. Dauer: etwa 100 Min. In dem Film wird nicht viel gesprochen, es geht hauptsächlich um den Überlebenskampf.

Falls Sie in unserer Übersicht nicht fündig geworden sind - kein Problem. Das TV-Programm am Karfreitag 2021 bietet noch viele weitere Filme und Dokumentationen für entspannte Ostertage. (AZ)

