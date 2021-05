"Verschwörung": Das erwartet Sie heute Abend im Wien-Tatort

Im Wiener Tatort heute ermitteln Eisner und Fellner zwischen Intrigen, Vetternwirtschaft und zwei Morden. Lohnt sich "Verschwörung"? Die Tatort-Kritik.

Handlung: Der Wien-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Ein Sommer in Wien. Es ist heiß. Zu heiß. Bibi (Adele Neuhauser) joggt durch den Wald und begegnet dabei ganz zufällig einem hohen Beamten des Innenministeriums. Wenig später ist der Mann tot. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer), der in wenigen Tagen ein lang ersehntes Projekt bei Europol und der EU-Antikorruptionsbehörde OLAF in Den Haag antreten soll, beschließt, diesen Fall noch zu übernehmen. Aber ist es überhaupt ein Fall?

Im Ministerium drängt man darauf, die Todesursache als simplen Herzinfarkt darzustellen. Es gab scheinbar keine Fremdeinwirkung, und die Spuren des Dopingmittels im Blut des Verstorbenen beweisen keine Vergiftung. Obwohl der Tote im Ministerium gefürchtet war, hatte er offenbar nur Freunde. Er hinterlässt eine ehrlich trauernde Witwe, einen befreundeten Nachbarn und einen fürsorglichen Sportarzt. Genau zu dem Zeitpunkt, als Moritz Eisner erste Lücken in der blitzblanken Vergangenheit des Toten aufspürt, wird verkündet, dass er den Job in Den Haag nicht bekommen wird.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Verschwörung" heute einzuschalten?

Aus lauter Bewunderung für geniale Ermittlungsarbeit wird der Zuschauer in der Folge "Verschwörung" leider nicht die Wiener Melange kalt werden lassen. So ein Kaffeegemisch trinkt man ja auch eigentlich selten abends, aber es würde herrlich zum Charme des kauzigen Ehepaars passen, den Bibi (Adele Neuhauser) und Moritz (Harald Krassnitzer) mittlerweile verströmen. Ihnen allein dabei zuzuschauen, macht Tatort aus Wien ja meist schon unterhaltsam. So auch diesmal. Wenn allerdings die Pin eines Fitnessarmbands easy erraten wird und der Hund eines zweiten Opfers das entscheidende Beweisstück den Ermittlern in die Hand apportiert, dann ist es eben tatsächlich Kommissar Zufall, der am Ende alle Arbeit macht. Das ist für den Zuschauer ein bisschen unbefriedigend, zumal sich am Schluss auch noch die älteste aller Krimiregeln erfüllt.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Wiener Tatort heute

Moritz Eisner : Harald Krassnitzer

: Bibi Fellner : Adele Neuhauser

: Ernst Rauter : Hubert Kramar

: Meret Schande : Christina Scherrer

: Werner Kreindl : Günter Franzmeier

: Dr. Leytner: Matthias Franz Stein

Elisabeth Wagner : Lili Epply

: Lili Epply Franz Brunner: Michael Dangl

Kommissare: Eisner und Fellner sind die Tatort-Ermittler in Wien

Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, hat das Sagen im Tatort aus der Alpenrepublik. Seit 1999 ermittelt er meist in Wien und dem Umland, anfangs als Chefinspektors, später als Major, inzwischen als Oberstleutnant. Weil er als Spezialist gilt, wird er häufig auch als Leiter von Sonderkommissionen zur Lösung kniffliger Fälle in andere Teile Österreichs geschickt.

Eisner ist Eigenbrödler, bei seinen Ermittlungen geht's gerne mal rau, fast ruppig zu. Er folgt seinem Instinkt - und am liebsten seinem eigenen Kopf. Als ihm 2011 die schon etwas in die Jahre gekommene Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit ihren psychischen Problemen und ihrem Hang zu Hochprozentigen an die Seite gestellt wird, ist Eisner nicht gerade verzückt. Die Majorin war jahrelang bei der Sitte und pflegt gelegentlich etwas zweifelhafte Kontakte in die Wiener Unterwelt. Trotz aller Unterscheide raufen sich Eisner und Fellner über die Jahre zusammen - und werden ein eingespieltes, vertrautes Duo.

