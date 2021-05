"Wo ist Mike?": Das erwartet Sie im Franken-Tatort heute

Im Franken-Tatort heute wird es emotional für Ringelhahn und Voss. Ein Fünfjähriger ist verschwunden. Lohnt sich "Wo ist Mike?". Die Tatort-Kritik.

"Wo ist Mike?" heißt der neue Tatort aus Franken , der heute am Sonntag (16.05.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

, der heute am Sonntag (16.05.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Die Suche nach einem vermissten Fünfjährigen wird zu einem rätselhaften und emotionalen Fall für Paula Ringelhahn und Felix Voss .

und . In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Franken-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Der fünfjährige Mike ist verschwunden. Drei Tage lang denken seine getrennt lebenden Eltern (Linda Pöppel, Andreas Pietschmann), dass ihr Sohn beim jeweils anderen ist, bis der Irrtum auffällt. Nun verdächtigt die Mutter wütend den Vater, der Vater die Mutter. Doch wo ist Mike wirklich? Welche Wahrheit verbirgt der Wald hinter dem Haus, in dem der Junge sich oft versteckt hat, wenn die Eltern sich stritten?

Für Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) nimmt der Fall eine persönliche Wendung, als der Verdacht auf den Lehrer Rolf Glawogger (Sylvester Groth) fällt, zu dem sie seit kurzem eine innige und liebevolle Beziehung unterhält. Was Paula nicht wusste: Zwei Schüler beschuldigen Rolf der sexuellen Belästigung und haben Anzeige erstattet. Auch wenn Rolf alle Vorwürfe abstreitet, so liegt für Felix Voss (Fabian Hinrichs) ein Zusammenhang zu Mikes Verschwinden auf der Hand – wäre da nicht das Alibi, das Paula Rolf für die fragwürdige Nacht gegeben hat.

Das Liebesglück von Paula Ringelhahn und Lehrer Rolf Glawogger (Sylvester Groth) ist nur von kurzer Dauer. Foto: Marc Reimann, Claussen+Putz Filmproduktion GmbH/BR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Wo ist Mike?" heute einzuschalten?

Regie bei "Wo ist Mike?" führte mit Andreas Kleinert einer der interessantesten Tatort-Regisseure. Leider bleibt am Ende ddieses Tatort aus Franken der Eindruck, dass diesem über großartige schauspielerische Einzelleistungen hinaus eine nennenswerte Handlung abhandenkam. Und, auch das muss mal grundsätzlich gesagt werden: Die Marotte der Tatort-Macher, bedeutungsschwere Songs einzusetzen (in dem Fall „Firestarter“ von The Prodigy), hat eine Sendepause verdient. Musikalische Hinweise mit dem Zaunpfosten braucht niemand. Genauso wenig wie die Villen, in denen stets das Verbrechen zu hausen scheint.

Mike (Milo Eisenblätter) wird vermisst. Foto: Marc Reimann, Claussen+Putz Filmproduktion GmbH/BR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Franken-Tatort heute

Felix Voss : Fabian Hinrichs

: Paula Ringelhahn : Dagmar Manzel

: Rolf Glawogger : Sylvester Groth

: Titus: Simon Frühwirth

Mikes Vater: Andreas Pietschmann

Mikes Mutter: Linda Pöppel

Titus' Mutter: Bettina Hoppe

Prof. Bude: Tilo Nest

Wanda Goldwasser : Eli Wasserscheid

: Sebastian Fleischer : Andreas Leopold Schadt

: Michael Schatz : Matthias Egersdörfer

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Voss und Ringelhahn sind die Tatort-Ermittler in Franken

Fabian Hinrichs alias Hauptkommissar Felix Voss wird 2015 nach Nürnberg versetzt und übernimmt die Leitung der Mordkommission Franken. Er trifft dort auf Hauptkommissarin Paula Ringelhahn, gespielt von Dagmar Manzel, die der Nürnberger Kripo schon seit vielen Jahren angehört und nun mit Voss in die neue überregional zuständige Mordkommission wechselt. Unterstützt werden die beiden von den Kollegen Wanda Goldwasser, Michael Schatz und Sebastian Fleischer.

Felix Voss ist Ende der Siebziger Jahre in Itzehoe aufgewachsen und von seiner Mutter nach strengen moralischen Regeln erzogen worden. Vieles in seinem Leben bleibt rätselhaft. Über seinen Vater, den er erst kurz vor dessen Tod kennenlernt, wird nie gesprochen. Und warum er ein vielversprechendes Jurastudium abbricht, für Monate in der Techno-Szene versackt und sich dann für die Polizeilaufbahn entscheidet, wird ebenfalls nie begründet.

Bei seinen Ermittlungen zeigt der meist gut gelaunte Voss Entschlossenheit, aber auch oft ungewöhnliches Einfühlungsvermögen. Ganz anders tritt da seine Kollegin Paula Ringelhahn auf. Sie stammt aus Ostdeutschland, der Wunsch nach Demokratie und Freiheit zieht sie in den Westen. Die Hauptkommissarin ist eine provokante Ermittlerin, deren loses Mundwerk manchmal eine echte Gefahr darstellt.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Franken

