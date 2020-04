19:48 Uhr

Tatort heute aus Münster: So wird „Summ, Summ, Summ“

Der Münster-Tatort heute mit Boerne und Thiel ist eine Wiederholung von 2013. Lohnt sich "Summ, Summ, Summ" trotzdem? Die Tatort-Kritik.

Der Tatort heute ist eine Wiederholung. Die Erstausstrahlung des Münster-Tatorts "Summ, Summ, Summ" fand am 24. März 2013 statt. Hier finden Sie unsere Kritik von damals und aktuelle Informationen zum Tatort.

Handlung: Der Münster-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Münsters Damenwelt steht Kopf, denn der Schlagerstar Roman König (Roland Kaiser) ist in der Stadt. Auch Frank Thiel (Axel Prahl) kommt an dem für seine Schmusesongs bekannten Sänger nicht vorbei. Der Kommissar muss den Mord an der Journalistin Claudia Schäffer aufklären, die auf dem Parkplatz eines Großmarktes tot aufgefunden wurde. In ihrer Jackentasche trug sie eine Ehrenkarte für ein Konzert von Roman König.

Doch weder der Star noch dessen resolute Managerin Ina Armbaum (Ulrike Krumbiegel) wollen die Frau gekannt haben. Gerade sie müsste es wissen: Schließlich hat sie ihren überall gefragten und vielfach angehimmelten Klienten stets im Blick und versucht, ihn weitgehend abzuschirmen. Das ist keine leichte Aufgabe, denn Roman Königs Stalkerin Christiane Stagge (Fritzi Haberlandt) ist ihm stets auf den Fersen.

Nah dran ist auch Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), der wegen zweier Bananenspinnen in seiner Wohnung ins Hotel umziehen musste. Er logiert in der Honeymoon-Suite, direkt neben dem Star. Unangekündigt taucht Manni Pleuger, ein Bandkollege aus früheren Zeiten, im Hotel auf. Offensichtlich hat er mit dem Schlagersänger noch eine Rechnung offen.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Summ, Summ, Summ" heute einzuschalten?

In "Summ, Summ, Summ" spielt Schlagersänger Roland Kaiser den Musiker Roman König - und schlägt sich nicht schlecht. Kaiser, der in Münster lebt, hätte eigentlich nur einmal kurz durchs Bild laufen sollen - dann wurde aber doch eine richtige Rolle daraus.

Regelrecht genial spielt Fritzi Haberlandt die Stalkerin Stagge. Als irre Verehrerin mit Online-Fan-Tagebuch sorgt die Schauspielerin für Gänsehaut-Feeling. Gepaart mit dem alt bewährten Schlagabtausch zwischen Boerne und Thiel wird auch aus diesem Münster-"Tatort" eine runde Sache. Fazit: Sehenswert.

Lesen Sie auch die Pressestimmen zur Erstausstrahlung: Gut gesummt im Mord-Komödienstadel

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münster-Tatort heute

Prof. Karl-Friedrich Boerne : Jan Josef Liefers

: Frank Thiel : Axel Prahl

: Nadeshda Krusenstern : Friederike Kempter

: Wilhelmine Klemm : Mechthild Großmann

: Silke Haller : ChrisTine Urspruch

: ChrisTine Urspruch Herbert Thiel : Claus D. Clausnitzer

: Roman König : Roland Kaiser

: Ina Armbaum: Ulrike Krumbiegel

Armbaum: Christiane Stagge : Fritzi Haberlandt

: Susanne Siebert : Petra Kleinert

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

Kommissare: Thiel und Boerne sind die Tatort-Ermittler in Münster

Seit 2002 ermitteln Frank Thiel und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in Münster. Der bodenständige Kriminalhauptkommissar und der schnöselige Rechtsmediziner sind die Quoten-Könige im Tatort - Werte jenseits der zwölf Millionen sind für das ungleiche Duo nichts Außergewöhnliches.

Thiel kommt geschieden aus Hamburg nach Münster. Er ist kein Mann der großen Worte, Aufregungen sind ihm verhasst. Thiel fährt mit dem Fahrrad zum Dienst, Statussymbole bedeuten ihm nichts. Seine Marke ist die Unauffälligkeit.

Der elitäre Boerne wirkt da an Thiels Seite wie ein beißender Kontrast. Der feinsinnige Mediziner ist ein eloquenter Plauderer, der sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Seine Hobbies: schöne Autos, Reiten, Golf, Oper, gutes Essen. Kollegen haben es nicht immer leicht mit dem eingebildeten Professor: Boerne kann alles, weiß alles - erleidet damit aber auch nicht selten Schiffbruch.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

12. April: " Tatort : Summ, Summ, Summ" (Wdh., Münster )

: Summ, Summ, Summ" (Wdh., ) 13. April: " Tatort : Das fleißige Lieschen" ( Saarbrücken )

: Das fleißige Lieschen" ( ) 19. April: " Tatort : Die Guten und die Bösen" ( Bremen )

: Die Guten und die Bösen" ( ) 26. April: " Tatort : National feminin" ( Göttingen )

: National feminin" ( ) 05. Mai: " Polizeiruf 110 : Heilig sollt ihr sein!" ( Brandenburg )

: Heilig sollt ihr sein!" ( ) 10. Mai: " Tatort : Borowski und der Fluch der weißen Möwe" (Kiel)

