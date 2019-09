vor 17 Min.

"The Voice of Germany" 2019: Sendetermine, Jury und Live-Stream

"The Voice of Germany" 2019: Hier gibt es alle Infos zu Jury, Sendeterminen und Übertragung im TV und Live-Stream.

Heute Abend läuft Folge 2 von "The Voice of Germany" 2019 im TV. Alle Infos rund um Jury, Sendetermine und Live-Stream gibt es hier in der Übersicht.

Welche Voice-Kandidaten in welchem Team sind , erfahren Sie hier.

Die ersten Blind Auditions der neunten "The Voice of Germany"-Staffel waren diese Woche zu sehen. Die neue Jury, bestehend aus Mark Forster, Rea Gravey, Sido und Alice Merton sucht 2019 neue Gesangstalente. Was in Folge 1 passierte, lesen Sie hier: "The Voice of Germany" 2019, Folge 1: Die ersten Blind Auditions

"The Voice of Germany" 2019: Start-Termin

Ursprünglich stammt das Konzept der Castingshow "The Voice" übrigens aus den Niederlanden. In Deutschland wird die erfolgreiche Gesang-Castingshow "The Voice of Germany" seit September 2011 von den Fernsehsendern ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt.

Bisher starteten fast alle Staffeln von "The Voice of Germany" im Oktober, die Premiere 2011 im November. Für 2019 haben die Sender den Start auf September vorgezogen.

Der Start von "The Voice of Germany" 2019: Donnerstag, 12. September 2019, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

"The Voice of Germany" 2019: Sendetermine

Die Show wird ab dem 12. September donnerstags auf ProSieben und sonntags auf Sat.1 laufen. Das sind die nächsten Sendetermine:

Sonntag, 15. September 2019, 20.15 Uhr, Sat.1

Donnerstag, 19. September 2019, 20.15 Uhr, ProSieben

Sonntag, 22. September 2019, 20.15 Uhr, Sat.1

Sobald die weiteren Termine veröffentlicht sind, werden wir sie Ihnen hier bekanntgeben.

"The Voice of Germany" 2019: Die Jury

Sido alias Paul Hartmut Würdig

Nach dem Ausstieg der Deutschrap-Größen Michi Beck und Smudo nimmt nun Sido ihren Platz ein. Der 48-jährige Rapper hat mit seiner Totenkopf-Maske und provokativen Texten Deutschlands Jugendkultur mitgeprägt.

Rea Garvey

Der irische Sänger und Gitarrist war bereits vor vier Jahren Juror bei "The Voice of Germany". 2019 feiert er nun sein Comeback.

Mark Forster

Zusammen mit seinem zukünftigen Jury-Kollegen Sido kam Mark Forster erstmals in die Top Ten der Charts. In dessen 2013 erschienenen Single "Einer dieser Steine" sang Forster den Refrain.

Alice Merton

Die gebürtige Deutsch-Britin ist 2019 zum ersten Mal als Jurorin bei "The Voice of Germany" dabei. Ihre Debütsingle "No Roots" war weltweit ein Riesenerfolg.

Hier erfahren Sie mehr: The Voice of Germany 2019 heute: Jury in der Übersicht.

Übertragung von "The Voice of Germany" 2019 live im TV und Stream

"The Voice of Germany" 2019 läuft nicht nur live auf ProSieben und Sat.1, sondern lässt sich auch im Live-Stream der Sender verfolgen. Neuedings läuft das über den bisher noch kostenlosen Streaming-Dienst "Joyn". Dieser Dienst bringt nicht nur die Inhalte der Unterföhringer Sendergruppe ProSiebenSat.1 (darunter auch Kabel1 und Sixx), sondern integriert die Inhalte von 55 weiteren Live-TV-Sendern.

Joyn ist zurzeit gratis und funktioniert ohne Registrierung. Ab Winter 2019 soll es dann ein kostenloses Basis-Angebot und ein kostenpflichtiges Premium-Angebot geben.

Hier gibt es mehr Infos: "The Voice of Germany" 2019 heute live im TV und Stream.

Die News zu "The Voice of Germany" 2019

In unserem Blog bekommen Sie die Infos rund um die Sendung: News zu The Voice of Germany 2019. (AZ)

