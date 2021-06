Reisen in der Pandemie

11:40 Uhr

Ab in den Urlaub: Spanien lockert die Corona-Regeln

Plus Spanien erleichtert Einreisen und hofft nun auf volle Hotels. Die Inzidenz-Werte sind stabil und niedrig. Das gilt vor allem für Mallorca. Was Touristen jetzt wissen müssen.

Von Ralph Schulze

Gute Nachrichten für Spanien-Urlauber: Die bisherige Pflicht, einen aufwendigen und teuren PCR-Test bei der Einreise nach Spanien vorlegen zu müssen, ist vom Gesundheitsministerium in Madrid am Wochenende aufgehoben worden. Von diesem Montag an reicht ein kostengünstigerer Antigen-Schnelltest. Zudem gilt dann, im Vorgriff auf den geplanten europäischen Impfpass, dass auch vollständig Geimpfte und Corona-Genesene ohne Test einreisen können.

