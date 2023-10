Feiertage

vor 31 Min.

Alle Feiertage in den USA und ihre Bedeutung

Ein Mann joggt mit einer Nationalflagge der Vereinigten Staaten eine Straße in Houston (Texas) entlang. Am 4. Juli feiern US-Amerikaner jedes Jahr ihren Unabhängigkeitstag.

In den USA gibt es zehn gesetzliche Feiertage. Welche das sind und was an den Tagen gefeiert wird, lesen Sie hier.

Artikel anhören Shape