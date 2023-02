Corona-Immunität: Warum stecken sich manche Menschen nicht an?

Nach über zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie gibt es Menschen, die sich noch nicht mit dem Coronavirus angesteckt haben. Gibt es etwa eine Corona-Immunität?

Mehr als 500 Millionen dokumentierte Corona-Infektionen und über sechs Millionen Todesfälle infolge einer derartigen Infektion: Die Zahlen, welche die Johns Hopkins University zum Sommer 2022 rund um die Corona-Pandemie errechnet hatte, zeigen das Ausmaß des Coronavirus. Doch seit Beginn der Krankheitswelle Anfang 2020 gibt es auch zahlreiche Personen, die sich noch nie mit Covid-19 angesteckt haben. Teils trotz engen Kontakten zu Infizierten. Wie ist das möglich? Zunächst einmal ist Immunität sehr individuell und von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt. Mehrere Studien geben darüber hinaus Aufschluss.

Neue Corona-Studie: Forscher finden Protein, das vor Ansteckung schützt

Forschende aus Australien haben ein Protein entdeckt, dass die Corona-Immunität mancher Menschen erklären könnte. Ihre Ergebnisse hat die Gruppe am 9. Februar 2023 im Fachmagazin PLOS Biology veröffentlich. Genomik-Professor Greg Neely, Doktor Lipin Loo und Matthew Waller haben das Protein LRRC 15 (leucine-rich repeat-containing protein 15) entdeckt, das in der Lunge wie ein Klettverschluss an Sars-CoV-2 haftet und das Virus damit außer Gefecht setzt. Ganz konkret dockt LRRC 15 an das Spike-Protein von Sars-CoV-2 an und verhindert damit, dass andere Zellen infiziert werden.

In ihrer Studie haben die Forscher die Lungen von Menschen untersucht, die an Covid-19 oder anderen Krankheiten gestorben sind. In den Lungen von Patienten mit schweren Corona-Verläufen konnten besonders große Mengen des neuen Proteins festgestellt werden. Dem britischen The Guardian sagten die Forscher, LRRC 15 sei vor einer Corona-Infektion nicht bei Menschen nachweisbar. Deshalb gehen Greg Neely, Lipin Loo und Matthew Waller davon aus, dass das Protein Teil einer neuen Immunbarriere ist, die vor schweren Covid-19-Verläufen schützt und die Immunreaktion des Körpers aktiviert. Warum sind die Patienten trotzdem gestorben? Den Forschern zufolge könnte die LRRC 15 -Produktion zu spät eingesetzt oder zu geringe Mengen hervorgebracht haben, um zu helfen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Eine Studie aus London unterstützt die Theorie der Forscher. Bei Blutuntersuchungen konnte bei Patienten mit einem milden Corona-Verlauf ein höherer Spiegel des Proteins festgestellt werden, als bei Menschen mit schwerem Verlauf. Die Hoffnung der Forscher aus Australien ist nun, dass auf Basis von LRRC 15 neue Medikamente entwickelt werden können, die Virusinfektionen blockieren.

Corona-Studie: Manche Menschen sind resistent gegen Corona

Auch in anderen Studien wurde die Immunität mancher Menschen untersucht. Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Manche Menschen sind gegen das Coronavirus schlicht resistent. Das haben britische Forscher herausgefunden und in einer Studie in der Fachzeitschrift Nature erläutert, die im November 2021 erschien. Dabei spielen T-Zellen eine Hauptrolle.

Dabei handelt es sich um weiße Blutkörperchen, die körperfremde Strukturen erkennen und das erworbene Immunsystem darstellen können. Bei der Untersuchung von 58 Klinikmitarbeitern kam das Forscherteam um Leo Swadling offenbar auf einen Zusammenhang von Corona-Infektionen und T-Zellen. Diese Klinikmitarbeiter bringen zwar ein hohes Infektionsrisiko mit, steckten sich aber dennoch nicht an. 20 der Personen wiesen ein erhöhtes Level von T-Zellen auf, bei 19 wurde von den Forschern ein Immunprotein namens IFI27 entdeckt.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Immunprotein IFI27 als wichtiges Indiz bei einer Corona-Infektion

Das Immunprotein IFI27 soll darauf hindeuten, dass die jeweilige Person bereits Kontakt mit dem Coronavirus hatte. Das wollen zumindest die britischen Forscher herausgefunden haben. Sie haben die Theorie, dass in einem solchen Fall eine Infektion erfolgte, allerdings durch eine Immunreaktion des Körpers abgebrochen wurde. Als möglichen Grund sehen die Forscher eine rasante Bekämpfung des Virus durch T-Zellen. So könne sich Covid-19 im Körper nicht oder kaum vermehren.

In der Folge entgingen die Probanden dadurch einer Corona-Infektion, da diese abgebrochen wurde. Allerdings könnten laut den Forschern die T-Zellen auch auf eine andere Corona-Ansteckung als Covid-19 hindeuten. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Erkältung handeln, die saisonal auftritt.

Corona-Resistenz hängt mit T-Zellen zusammen

Im Januar 2022 erschien eine weitere Studie in Nature, die sich mit der spannenden Frage beschäftigt, warum manche Menschen gegen Corona immun zu sein scheinen. Forscher des Imperial College London bestätigten die Bedeutung der T-Zellen – und fanden außerdem eine Evidenz für die Wirksamkeit einer Kreuzimmunität. "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass kreuzreaktive Gedächtnis-T-Zellen Personen ohne vorherigen Kontakt mit SARS-CoV-2 vor einer solchen Infektion schützen", fassen die Wissenschaftler ihre Studie zusammen. Für diese hatten sie 52 Personen untersucht, die nachweislich Kontakt zum Coronavirus hatten, aber von denen sich nur die Hälfte infiziert hatten. Durch Blutproben kamen interessante Erkenntnisse heraus:

"Unsere Studie liefert den bisher deutlichsten Beweis dafür, dass T-Zellen, die durch Erkältungs-Coronaviren hervorgerufen werden, eine schützende Funktion gegen eine SARS-CoV-2-Infektion besitzen", erklärte außerdem Ajit Lalvani, Seniorautor der Studie: "Diese T-Zellen bieten Schutz, indem sie Proteine im Inneren des Virus angreifen und nicht das Spike-Protein auf der Virusoberfläche." Bedeutet nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie: Wer sich noch nie mit Corona angesteckt hat, der hat der Studie zufolge zu hoher Wahrscheinlichkeit ein hohes Level an kreuzreaktiven T-Zellen. Diese sorgen gleichzeitig dafür, dass das Risiko sinkt, einen schweren Verlauf zu erleiden. Die Erkenntnisse der Studie haben einen hohen Wert bei der Weiterentwicklung von Impfstoffen. Und sie zeigen: Wer sich noch nicht mit dem Coronavirus angesteckt hat, der hat wohl keine schlechten Chancen, dass das auch so bleibt.

Keine Corona-Ansteckung: Auch die Blutgruppe kann eine Rolle spielen

Französische Wissenschaftler zeigten in einer Studie, dass auch die Blutgruppe einen Einfluss auf die Ansteckung mit Sars-CoV-2 haben kann. Demnach steigt das Infektionsrisiko, wenn die Blutgruppen der beteiligten Personen zueinander passen - wie bei einer Blutspende. Wenn also die erkrankte Person und eine gesunde Person beide dieselbe Blutgruppe haben, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung. Auch wenn der Erstinfizierte die Blutgruppe 0 und der Angesteckte die Blutgruppe A hat, ist das der Fall. Die Ansteckungswahrscheinlichkeit sank in der Studie hingegen, wenn der Infizierte eine Blutgruppe hat, die der andere bei einer Blutspende nicht verträgt. Somit ließe sich auch erklären, warum Menschen mit Blutgruppe 0 das geringste Infektionsrisiko haben. Denn Blutgruppe 0 ist zwar verträglich für alle anderen Blutgruppen, kann jedoch nur Spenden der eigenen Blutgruppe entgegennehmen.

Corona bekämpfen: Es kommt auch auf eine gesunde Lebensweise an

Neben erblich bedingten Voraussetzungen gibt es auch anderweitig Möglichkeiten, die Gefahr einer Corona-Ansteckung einzudämmen. Dazu gehört zum Beispiel das Vermeiden größerer Menschenmassen, das Nutzen eines Mund-Nase-Schutzes sowie die üblichen Vorgehensweisen, welche der Gesundheit zugute kommen. Sechs Tipps, die das Immunsystem wappnen – auch gegen Viruserkrankungen –, haben wir hier zusammengefasst.