Einschaltquoten

vor 41 Min.

Gut anderthalb Millionen sehen Scholz bei Maischberger

Kanzler Scholz war schon alleiniger Gast in den Talkshows von Maybrit Illner und Anne Will - am Mittwoch war er bei Sandra Maischberger zu sehen und bescherte der Talkerin ihre bislang beste Reichweite 2023.

Eine Stunde lang Bundeskanzler Olaf Scholz im Studio von ARD-Talkerin Sandra Maischberger: Die Ausstrahlung der am Nachmittag aufgezeichneten Ausgabe "Maischberger extra" mit Regierungschef Scholz (65, SPD) als alleinigem Gast haben am späten Mittwochabend im Schnitt 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten verfolgt (12,3 Prozent Marktanteil ab 22.50 Uhr). "Für "Maischberger" war es die höchste Reichweite bisher im Jahr 2023 und die zweitbeste Quote", berichtete am Donnerstagmorgen das Medienbranchenportal "DWDL.de". Zur besten Sendezeit hatte das Erste mit der Thriller-Wiederholung "Sechs Tage Angst" mit Katharina Böhm vorne gelegen. Sie holte 4,17 Millionen vor die Bildschirme (18,7 Prozent ab 20.15 Uhr). Die Primetime-Ausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" gewann 3,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für sich (17,2 Prozent). Dahinter reihten sich die RTL-Spielshow "Der Preis ist heiß" mit Harry Wijnvoord (1,38 Millionen; 6,3 Prozent), die Krimiwiederholung "Wilsberg: Mord und Beton" bei ZDFneo (1,08 Millionen; 4,9 Prozent) sowie die Gaunerkomödie "Ocean's 13" von 2007 mit George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon bei Kabel eins ein (760 000; 3,7 Prozent). Vox erreichte mit der Krimiserie "Bones – Die Knochenjägerin" 700.000 Zuschauer (3,2 Prozent ab 20.15 Uhr), Sat.1 mit der Show "Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis" 640.000 (3,0 Prozent) und RTLzwei mit seiner Dokusoap "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" 520.000 (2,4 Prozent). ProSieben hatte mit der Wiederholung von "Schlag den Star" aus dem Jahr 2022 (DJ Bobo gegen Joachim Llambi) im Schnitt 460.000 (2,7 Prozent) Zuschauer. (dpa)

