Von der Hostess zur Monarchin: Silvia von Schweden wird 80

Schwedens Königin hat nicht nur märchenhafte Zeiten erlebt. Jetzt feiert die gebürtige Heidelbergerin ihren 80. Und ein Happy End ist immer noch möglich.

Märchen beginnen ja gewöhnlich mit dem schönen Satz: "Es war einmal..." Und sie enden mit einem Happy End. Die Lebensgeschichte von Silvia Renate Sommerlath ist ein modernes Märchen. Und das mit den guten Ausgang könnte noch klappen, wenngleich sich der König bisweilen nicht immer wirklich gentlemenlike zu seiner Liebsten verhalten hat.

Aber zunächst einmal beginnt die Geschichte der deutschen Dolmetscherin, die als Chefhostess der Olympischen Spiele 1972 in München den gut zwei Jahre jüngeren schwedischen Kronprinzen kennenlernte, als tolle Romanze. Sie musste allerdings gleich zu Beginn einer Herausforderung standhalten.

Erst mit dem Königstitel durfte Carl Gustaf Silvia heiraten

Denn wenn ein Prinz heiraten will, dann gelten andere Regeln als für Normalsterbliche. So musste das junge Paar die Beziehung einige Zeit geheim halten. Erst als König Carl XVI. Gustaf durfte der Prinz 1976 seine bürgerliche Freundin aus Deutschland heiraten, ohne auf den Thron verzichten zu müssen.

Fast vier Jahre nach dem ersten Aufeinandertreffen fand dann die Traumhochzeit in der Stockholmer Kathedrale statt - mit Pomp und Gloria. Und Abba spielte auf der Hochzeit "Dancing Queen".

Auch die Nachwuchsplanung klappte prima. Bereits ein Jahr nach der Hochzeit kam Kronprinzessin Victoria zur Welt, dann Prinz Carl Philip und 1982 machte Prinzessin Madeleine das Familienglück komplett. Silvia wurde immer populärer. Das wäre ein guter Märchenschluss nach dem Motto: Und wenn sie nicht gestorben sind...

Lesen Sie dazu auch

Aber die Geschichte war noch nicht zu Ende. Irgendwann im royalen Alltag hatten sich die Schmetterlinge im Bauch des Paares offenbar verflogen. Im Jahr 2010 erschien dann ein Buch über Carl Gustaf mit dem Titel: "Der widerwillige Monarch". Darin berichteten zwei schwedische Autoren von Eskapaden des schwedischen Monarchen. Es ging um Drogen, Stripclubs, Gespielinnen.

Keiner weiß so genau, wie das Ehepaar hinter den Palastmauern die Dinge klärte, aber am Ende Silvia stand zu ihrem Gemahl. Dem Handelsblatt sagte sie: "Ich bereue es nicht, ihn geheiratet zu haben – den Menschen geheiratet zu haben, den ich liebe."

König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia im Jahr 2022. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP, dpa

Inzwischen ist Silvia die am längsten amtierende Königin Schwedens und wurde zusammen mit Astrid Lindgren mehrmals zur beliebtesten Frau des Landes gewählt. Nach anfänglicher Skepsis überzeugte das vierte Kind des Kaufmanns Walther Sommerlath und seiner aus Brasilien stammenden Ehefrau Alice Soares de Toledo die Schweden zur Gänze.

Und Silvia bleibt Ihrer Vorbildrolle auch an ihrem 80. Geburtstag treu, den sie am Samstag feiert. Wer sie beschenken will, der soll vor allem an Projekte für Kinder in der Ukraine denken, wünscht sich die Königin. Ihren Geburtstag selbst, so verlautet aus dem Königshaus, wird Silvia im Privaten feiern - natürlich mit ihrer geliebten Familie, den Kindern und Enkeln. Jetzt klingt es wieder sehr nach Happy End.