Nach Krebsdiagnose von Prinzessin Kate: So reagiert König Charles

König Charles III. hat die Offenheit von Prinzessin Kate nach deren Krebsdiagnose gelobt. Premierminister Sunak versicherte ihr die Unterstützung des ganzen Landes. Die Reaktionen.

König Charles III. sei "so stolz auf Catherine für ihren Mut", über ihre Krankheit zu sprechen, teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit. Der Monarch lobte die Offenheit seiner "geliebten Schwiegertochter" Prinzessin Kate nach deren Krebsdiagnose. Kate ist die Ehefrau von Charles' älterem Sohn Prinz William. Sowohl der König als auch Königin Camilla würden der 42-Jährigen und ihrer gesamten Familie weiterhin ihre Liebe und Unterstützung "in dieser schwierigen Zeit" zukommen lassen.

Premierminister Rishi Sunak imponiert Kates "enormer Mut"

Der britische Premierminister Rishi Sunak versicherte Prinzessin Kate die Unterstützung des ganzen Landes. "Sie hat mit ihrer heutigen Mitteilung enormen Mut bewiesen", sagte Sunak einer Mitteilung vom Freitag zufolge. "Ich weiß, dass ich für das ganze Land spreche, wenn ich ihr schnelle und vollständige Gesundung wünsche, und freue mich darauf, sie wieder im Einsatz zu sehen, wenn sie bereit ist."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Regierungschef kritisierte die Gerüchte und Verschwörungstheorien um den Zustand der künftigen Königin in den vergangenen Wochen. Kate sei von einigen Teilen der Medien sowie in sozialen Netzwerken unfair behandelt worden, sagte Sunak. Der Ehefrau von Thronfolger Prinz William stehe dieselbe Privatsphäre in gesundheitlichen Fragen zu wie allen anderen Menschen.

Auch das Weiße Haus spricht Prinzessin Kate seine Anteilnahme aus

Das Weiße Haus sprach Prinzessin Kate ebenfalls seine Anteilnahme aus. Man sei in Gedanken bei Kate, ihrer Familie und ihren Freunden, sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre am Freitag in Washington. "Und natürlich wünschen wir ihr eine vollständige Genesung." Es sei nun besonders wichtig, ihre Privatsphäre zu respektieren, so Jean-Pierre weiter. (dpa)

Lesen Sie dazu auch