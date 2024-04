Seit Ende April 2024 gibt es in Deutschland einen neuen nationalen Gedenktag: den Veteranentag. An welchem Termin wird er begangenen und gilt er als gesetzlicher Feiertag?

Deutschland bekommt einen neuen nationalen Gedenktag: Am 25. April 2024 hat der Bundestag mit großer Mehrheit für die Einführung eines Veteranentags gestimmt. Ist an dem Tag womöglich auch arbeitsfrei?

Termin: Wann ist der Veteranentag?

Der Veteranentag ist ein neuer Gedenktag, den das Bundesparlament vor kurzem beschlossen hat. Termin ist der 15. Juni. Das Datum bleibt jedes Jahr gleich.

In den USA wird der Veterans Day am 11. November gefeiert. Er wurde bereits 1919 eingeführt und dient als Gedenktag derer, die im Krieg gefallen sind. Auch der Memorial Day am 27. Mai steht in den USA im Zeichen gefallener Soldaten. Er fand zum ersten Mal sogar noch vor dem Veterans Day statt - und zwar am 30. Mai 1868.

Ist der Veteranentag ein gesetzlicher Feiertag?

Der Veteranentag ist kein gesetzlicher Feiertag - am 15. Juni ist also nicht arbeitsfrei. Trotzdem hat der Tag eine wichtige Bedeutung, er ist nämlich als nationaler Gedenktag festgehalten.

Weitere nationale Gedenktage in Deutschland sind laut dem Bundesministerium des Innern und für Heimat folgende:

27. Januar: Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

11. März: Nationaler Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt

für die Opfer terroristischer Gewalt 15. Juni: Veteranentag

17. Juni: Gedenktag für die Opfer des Volksaufstandes in Ost-Berlin und der DDR

für die Opfer des Volksaufstandes in und der 20. Juni: Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung

für die Opfer von Flucht und Vertreibung 20. Juli: Gedenken an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Berlin im Jahr 1944

im Jahr 1944 3. Oktober: Der Tag der Deutschen Einheit ist der einzige nationale Gedenktag , der auch in allen Bundesländern als gesetzlicher Feiertag festgelegt ist.

, der auch in allen Bundesländern als gesetzlicher festgelegt ist. Volkstrauertag ; bewegliches Datum - jährlich am 2. Sonntag vor dem 1. Advent: Gedenktag für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

An manchen dieser Gedenktage stehen die Flaggen an offiziellen Dienstgebäuden und anderen Regierungseinrichtungen auf halbmast.

Veteranentag: Welche Bedeutung hat der Gedenktag?

Gedenktage gewähren laut der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) einen "Einblick in den jeweiligen Umgang mit Geschichte" und haben auch eine politische, soziale und ökonomische Funktion. Am Tag der Deutschen Einheit beispielsweise, soll nicht nur das wichtige geschichtliche Ereignis gefeiert, sondern auch "die Integration beider deutscher Teilgesellschaften gefördert werden", wie die bpb schreibt.

Auch der nationale Veteranentag soll ein Zeichen für die Gesellschaft sein. "Denn wenn wir heute über 10 Millionen Veteraninnen und Veteranen sprechen, dürfen und wollen wir die nicht vergessen, die ihren Einsatz für ihre Nation mit dem höchsten Gut bezahlt haben, ihrer Gesundheit und ihrem Leben. An sie alle denken wir besonders", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius im Plenum.

Durch den Veteranentag solle nicht nur die Wertschätzung und das Bewusstsein in der Bevölkerung verbessert, sondern auch die Versorgung der Veteranen - vor allem die Nachsorge nach Auslandseinsätzen - und deren Familien verbessert werden, wie der Bundestag berichtet.