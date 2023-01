Wende im Krieg? Der Leopard 2 im Vergleich zu russischen Kampfpanzern

Im Krieg in der Ukraine stehen sich bald deutsche und russische Panzer gegenüber. Wie ist die Ausgangsposition für den Leopard-Panzer gegenüber den russischen Kampfpanzern?

Bald ist es soweit: Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg werden sich deutsche und russische Panzer auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen. Mit der Bekanntgabe der Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine, hat die Bundesregierung dieses Szenario auf den Weg gebracht. Nun stellt sich die Frage, welchen Effekt die deutschen Panzer beim Krieg in der Ukraine haben. Ist sogar eine Wende zugunsten der Ukraine möglich? Ein Teil der Antwort auf diese Frage findet sich in dem Vergleich zwischen dem Leopard 2 und den russischen Kampfpanzern.

Russische Kampfpanzer und der Leopard-2-Kampfpanzer im Vergleich

Zunächst einmal muss geklärt werden, welche Kampfpanzer Deutschland genau in den Krieg in der Ukraine schickt. Es handelt sich dabei nicht um das neueste Modell der Leopard-Panzer. Der Typ 2A7V wurde erst im Jahr 2021 ausgeliefert und soll wohl auch in Zukunft nicht an die Ukrainer geliefert werden. Bei dieser Überlegung dürfte eine Rolle spielen, dass die modernste, teils geheime, Technologie auf keinen Fall Russland in die Hände fallen soll. Stattdessen wird der Vorgänger Leopard 2A6 auf russische Panzer treffen.

Es handelt sich auch bei diesem Modell noch um einen der modernsten Kampfpanzer der Welt, der auch zu den besten gehört. Ihm gegenüber wird in der Ukraine unter anderem der T-90 stehen, bei dem es sich um den modernsten russischen Kampfpanzer handelt. Im Vergleich zu diesem bringt der Leopard 2 einige Vorteile mit.

Der Leopard-2-Kampfpanzer ist deutlich besser geschützt als der T-90. Neben der modernen und robusten Panzerung verfügt er auch über einen ausgeklügelten Minenschutz. Dafür ist er aber auch ein ganzes Stück schwerer. Der russische Panzer kann sich im Gelände dadurch teilweise etwas besser bewegen, was aber auch der einzige Vorteil sein dürfte. Der Leopard 2 stellt den T-90 nämlich bei der Feuerkraft, der Zielerfassung und der Genauigkeit deutlich in den Schatten. Auch die Kampfreichweite ist in der Präzision deutlich besser. "Sie können die russischen Kampfpanzer erkennen und bekämpfen, bevor diese überhaupt reagieren können", sagte Nico Lange, der bis 2021 Chef des Leitungsstabs im Verteidigungsministerium war, der Bild über den Leopard 2.

Vergleich zu russischen Panzern: Leopard 2 vs. T-90 – Daten und Zahlen im Überblick

Leopard 2:

Herkunftsland: Deutschland

Hersteller: Krauss-Maffei Wegmann GmbH

GmbH Besatzung: 4 Soldaten (Kommandant, Fahrer, Richtschütze und Ladeschütze)

4 Soldaten (Kommandant, Fahrer, Richtschütze und Ladeschütze) Bewaffnung: 120mm-Glattrohrkanone

120mm-Glattrohrkanone Höchstgeschwindigkeit: 68 km/h

68 km/h Leistung: 1500 PS

1500 PS Reichweite: 450 Kilometer

450 Kilometer Antrieb: 12 Zylinder Diesel

12 Zylinder Diesel Gewicht: 64 Tonnen

T-90:

Herkunftsland: Russland

Hersteller: Uralwagonsawod (zu Deutsch: Uralwaggonswerk)

Uralwagonsawod (zu Deutsch: Uralwaggonswerk) Besatzung: 3 Soldaten (Kommandant, Fahrer und Richtschütze)

3 Soldaten (Kommandant, Fahrer und Richtschütze) Bewaffnung: 125 mm-Glattrohrkanone

125 mm-Glattrohrkanone Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h

60 km/h Leistung: zwischen 840 PS und 1000 PS

zwischen 840 PS und 1000 PS Reichweite: 375 Kilometer

375 Kilometer Antrieb: 12 Zylinder Diesel

12 Zylinder Diesel Gewicht: 46,5 Tonnen