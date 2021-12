Strengere Corona-Regeln in Baden-Württemberg: Diese Maßnahmen gelten wohl ab Samstag

Nachdem Bund und Länder neue Corona-Regeln beschlossen haben, kündigt Baden-Württemberg strengere Regeln an. Die sollen voraussichtlich ab Samstag gelten.

Die Corona-Regeln, die der Bund gemeinsam mit den Ländern am Donnerstag beschlossen hat, gehen der Regierung von Baden-Württemberg nicht weit genug. Das Staatsministerium teilte am Donnerstagabend mit, am Freitag (3. Dezember) über strengere Maßnahmen im Land informieren zu wollen. Gelten könnten die neuen Beschlüsse bereits ab Samstag (4. Dezember).

Neue Corona-Regeln in Baden-Württemberg: Weihnachtsmärkte sollen schließen

Oberste Priorität habe laut Staatsministerium eine Reduzierung der Kontakte, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Die Inzidenz in Baden-Württemberg liegt derzeit bei 508,8. Konkret sollen möglicherweise bereits ab Samstag (4. Dezember) Weihnachtsmärkte geschlossen werden.

Video: dpa

Die Weihnachtsmärkte in Hotspots sind bereits geschlossen; folgen sollen jetzt alle anderen, die noch geöffnet sind - etwa in Ulm, Mannheim oder Karlsruhe. Außerdem sollen Kultur-, Sport-, und Freizeitveranstaltungen deutlich eingeschränkt werden. Fußballspiele sollen zum Beispiel entweder ganz ohne Zuschauer oder nur mit einer sehr begrenzten Anzahl an Zuschauern stattfinden. Im öffentlichen Bereich soll es ein Alkoholverbot gelten.

Kretschmann zu neuen Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg: "Kontakte radikal reduzieren"

„Wir haben in Baden-Württemberg bereits weitgehende Maßnahmen getroffen. Dennoch macht die sich zuspitzende Lage auf den Intensivstationen, das weiter sehr hohe Infektionsgeschehen im Land und die neue Virusvariante verschärfte Maßnahmen notwendig", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Oberste Priorität habe in den nächsten Wochen, Kontakte wieder radikal zu reduzieren. Ausgegebenes Ziel von Kretschmann: "die Welle vor Weihnachten abzuflachen".

