Nach Schlägerei: Jugendlicher Fußballer für hirntot erklärt

Ein Tumult zwischen Spielern einer französischen und einer Berliner Jugendmannschaft eskaliert in Frankfurt. Ein 16-Jähriger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Während eines internationalen Fußball-Jugendturniers in Frankfurt am Main ist ein 15-Jähriger aus Berlin lebensgefährlich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten, passierte das am Pfingstsonntag. Nach dem Abpfiff ist es demnach gegen 16.10 Uhr auf dem Sportplatz eines Fußballvereins zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Spielern einer französischen und einer Berliner Jugendmannschaft gekommen: ein Spielertumult, der in einer Schlägerei eskaliert sei.

Was dann geschah, beschrieben Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Frankfurt wie folgt: Im Verlauf der Schlägerei soll ein 16-jähriger Spieler der französischen Fußballmannschaft den 15-Jährigen „gegen den Kopf bzw. Hals“ geschlagen haben. Daraufhin sei der 15-Jährige zu Boden gesackt und „reanimationspflichtig“ geworden. Die alarmierten Rettungskräfte hätten ihn „umgehend“ in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo lebensbedrohliche Hirnverletzungen festgestellt worden seien. Der 16-jährige mutmaßliche Täter wurde festgenommen, am Montag kam er in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Die Frankfurter Rundschau berichtete von „Provokationen“, die der Schlägerei vorausgegangen seien. Mehrere Personen seien verletzt worden.

Oberstaatsanwältin über den Gesundheitszustand des 15-Jährigen: "Er wird noch am Leben gehalten"

Die Bild zitierte den Vorsitzenden des Vereins, auf dessen Sportplatz das Spiel stattfand, mit den Worten, er wolle aus „Respekt vor den Eltern und aufgrund des offenen Verfahrens“ keine Auskünfte geben. Eine Oberstaatsanwältin sagte dem Boulevardmedium in einem am Dienstagmittag veröffentlichten Artikel über den Gesundheitszustand des 15-Jährigen: „Er wird noch am Leben gehalten.“ Mittlerweile wurde der Jugendliche für hirntot erklärt, wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend sagte. Gegen den 16-Jährigen werde wegen schwerer Körperverletzung ermittelt, hieß es weiterhin.

Gewaltausbrüche auf und am Rande von Fußballplätzen sind bundesweit ein Problem. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) vom vergangenen Oktober mussten in der Saison 2021/2022 911 Spiele aufgrund von Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen abgebrochen worden – so viele wie noch nie, seitdem der DFB seit 2014 auf Basis der Online-Spielberichte der Unparteiischen ein Lagebild des Amateurfußballs erheben lasse. Der Anteil von Abbrüchen betrage 0,075 Prozent an allen erfassten Spielen. Ein vom DFB zitierter Fan- und Gewaltforscher sagte: „Der Anstieg der Spielabbrüche muss uns Sorgen machen, zumal ein Trend erkennbar wird.“ Um dem zu begegnen, sei in jedem der 21 Landesverbände eine Anlaufstelle für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle eingerichtet worden, so der DFB. In Bayern dagegen sei kein Anstieg zu verzeichnen, erklärte der Bayerische Fußball-Verband.

Auch ein anderer Vorfall in Frankfurt sorgte bundesweit für Schlagzeilen

Für bundesweite Schlagzeilen sorgte kürzlich ebenfalls ein Vorfall aus Frankfurt am Main. In einem Videoclip, den die Schiedsrichtervereinigung Frankfurt auf Instagram teilte, ist zu sehen, wie ein erwachsener Mann nach einem C-Jugend-Spiel auf den 15-jährigen Schiedsrichter losgeht. Laut Zeugen bedrohte er ihn mit dem Tod. „Auch aufgrund des mutigen Eingreifens der Schiedsrichterassistenten ist hier wohl Schlimmeres verhindert worden“, schrieb die Schiedsrichtervereinigung. In „über 30 Medien (TV, Zeitung) sowie unzähligen Online-Medien“ sei darüber berichtet worden. Dies sei auch gut so, und: Es handele sich nicht nur um „ein Frankfurter Problem“: „Wir Schiedsrichter werden nicht ausreichend geschützt. Wir wollen nicht mehr das notwendige Übel, sondern respektierter Teil des Fußballsports sein.“ Die Schiedsrichtervereinigung berichtete zudem, dass erst zwei Wochen zuvor ein Schiri von einem Spieler „mit zwei Faustschlägen im Gesicht getroffen“ worden sei.