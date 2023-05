Jugendlicher stirbt nach Schlägerei bei Fußballturnier

Nach einer Schlägerei bei einem Fußballturnier in Frankfurt ist am Pfingstwochenende ein Jugendlicher gestorben. Der Tatverdächtige wurde bereits einer Haftrichterin vorgeführt.

Auf dem Sportplatz von Viktoria Preußen in Frankfurt fand am Pfingswochenende der Germany Cup statt. Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, kam es nach einem Spiel am Sonntag zu einer Schlägerei mit mehreren Menschen. Dabei habe es mehrere Verletzte gegeben. Ein Jugendlicher bekam bei der Auseinandersetzung offenbar einen Schlag gegen den Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist er wenig später gestorben. Weitere Informationen gab die Polizei bislang nicht bekannt. Für Dienstag ist eine Stellungnahme geplant.

Bei dem mutmaßlichen Täter handle es sich laut der Frankfurter Rundschau um einen 16-jährigen Franzosen. Er wurde bereits am Montag einer Haftrichterin vorgeführt.