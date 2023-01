Kritik und Infos zum Tatort heute aus Dortmund: Lohnt sich "Du bleibst hier"?

Kritik und Infos zum Tatort heute aus Dortmund (15.01.2023): In "Du bleibst hier"? geht es natürlich um Mord, aber auch um die Beziehung von Kommissar Faber zu seinem Vater. Lohnt sich die Folge?

Jörg Hartmann ermittelt seit 2012 als Hauptkommissar Peter Faber in Dortmund und beschreibt sein Alter Ego so: "Er ist keiner, den die Zuschauer direkt liebhaben. Kein Sausack, aber ein sperriger Typ". Faber leidet nämlich seit dem Tod seiner Frau und seines Kindes unter Depressionen und sieht außerhalb seiner Karriere als Mord-Ermittler kaum Perspektiven für sich selbst. Auch in der neuesten Ausgabe des Dortmunder Tatorts muss der erfahrene Kommissar einen Todesfall verkraften - seine langjährige Kollegin Martina Bönisch ist in der vergangenen Folge "Liebe mich!" gestorben.

Handlung beim Dortmund-Tatort: Worum geht es heute am 15.01.2023?

Die Ermittler Jan Pawlak und Rosa Herzog müssen vorerst ohne ihren Kollegen Peter Faber auskommen und stehen vor einem Rätsel: Im Dortmunder Westpark finden sie eine große Blutlache vor, zu der die passende Leiche fehlt.

Ein mögliches Mordopfer ist aber schnell gefunden, da der Dortmunder Geschäftsmann Andreas Richter vermisst wird, der sich in seinem Amt als Geschäftsführer einer Immobilienfirma nicht nur Freunde gemacht hat. Richter hat vor allem im Kreuzviertel Immobilien aufgekauft und sie in Luxus-Wohnungen verwandelt, was ihm etliche Gegner einbrachte. Auch seine Noch-Ehefrau Natalja lässt kein gutes Haar an Richter - die beiden befinden sich im Scheidungsprozess.

Hauptkommissar Peter Faber im Dortmund-Tatort "Du bleibst hier", der heute in der ARD läuft. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas

Währenddessen hat sich Peter Faber krankschreiben lassen, weil er den Tod seiner Kollegin Martina Bönisch nicht verkraften kann. Der Hauptkommissar gerät aber selbst in den Fokus der Ermittlungen von Pawlak und Herzog, da die beiden auf seinen Vater stoßen. Offenbar hatten Vater und Sohn jahrzehntelang keinen Kontakt mehr. Was ist zwischen ihnen passiert und was haben die Fabers mit dem aktuellen Fall zu tun?

Tatort-Kritik: Lohnt sich "Du bleibst hier" heute?

Nach der von Kritikern hochgelobten Folge "Liebe mich!" folgt mit "Du bleibst hier" die Fortsetzung - zum ersten Mal seit zehn Jahren ohne Anna Schudt, die Kriminalhauptkommissarin Martina Bönisch spielte. Lohnt sich der Dortmund-Tatort heute?

Es gibt ein bisschen zu viel Ruhrpott-Romantik und weniger wäre auch an anderen Stellen mehr gewesen. "Aber Familie Faber allein macht "Du bleibst hier" sehenswert", schreibt unser Autor Andreas Frei in seiner Tatort-Kritik.

Jan Pawlak (Rick Okon) befragt den gelähmten Sohn des vermissten Geschäftsmanns Andreas Richter. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas

Schauspieler im Tatort heute aus Dortmund: Die Darsteller in der Besetzung

Jörg Hartmann als Peter Faber

als Stefanie Reinsperger als Rosa Herzog

Rick Okon als Jan Pawlak

als Sybille Schedwill als Dr. Greta Leitner

als Dr. Andreas Schröders als Martin Engel

als Wolfgang Rüter als Josef Faber

als Josef Faber Valery Tscheplanowa als Natalja Richter

Tanja Haller als Sylvia Schiefer

als Carl Benzschawel als Tarek Hadad

Lea Taake als Lina Köhler

Doris Plenert als Frau Wenger

als Frau Wenger Angelika Bartsch als Britta Tremmel

als Rafael Stachowiak als Nikolaj Sorokin

als Martin Horn als Thomas Kempf

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Wie immer gibt es auch den neuesten Tatort aus Dortmund am Sonntag, dem 15. Januar 2023, im Ersten zu sehen. Parallel zur TV-Ausstrahlung können Sie den Dortmunder Tatort aber auch im Live-Stream in der ARD-Mediathek ansehen. Nicht nur einen Live-Stream stellt die ARD zur Verfügung: Sie können die neueste Tatort-Folge "Du bleibst hier" nach der Ausstrahlung auch sechs Monate lang kostenlos in der Mediathek abrufen.

Tatort-Kommissare: Faber, Pawlak und Herzog ermitteln in Dortmund

Zehn Jahre lang waren Peter Faber und Martina Bönisch ein Ermittler-Duo. In der Folge "Liebe mich!" kommen sich die beiden Kommissare näher, doch die Episode endet für Bönisch tödlich: Sie wird durch einen Schuss in den Bauch getroffen und stirbt in den Armen von Faber. Der Tod seiner langjährigen Kollegin beschäftigt den ohnehin psychisch vorbelasteten Peter Faber auch in der neuesten Ausgabe des Dortmunder Tatorts.

Seine Depressionen und Ausraster machen ihn zu einem sperrigen Charakter, den die meisten Zuschauer wohl anfangs eher unsympathisch fanden. Seine persönliche Geschichte um den Tod seiner Familie wurde auch in mehreren Folgen thematisiert. Letztendlich gelang es Faber, den Mörder seiner Frau und seiner Tochter in der Episode "Monster" endgültig dingfest zu machen.

Jan Pawlak tritt erstmals in Folge 11 als verdeckter Ermittler auf. Eine Folge später ist er bereits Kriminalhauptkommissar und tritt die Nachfolge von Daniel Kossik an. Komplettiert wird das Ermittler-Team von Rosa Herzog, die in der Folge "Heile Welt" zum ersten Mal auftritt. Sie ersetzt Nora Dalay und gerät anfangs mit Bönisch aneinander, doch die beiden Ermittlerinnen können ihre persönlichen Probleme schnell hinter sich lassen.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Hardy Spitz, MDR/MadeFor

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Dortmund

Tatort-Sendetermine: Wann läuft die nächste Folge?

15. Januar: " Tatort : Du bleibst hier" ( Dortmund )

: Du bleibst hier" ( ) 22. Januar: " Tatort : Lenas Tante" ( Ludwigshafen )

: Lenas Tante" ( ) 29. Januar: " Tatort : Die Kälte der Erde" ( Saarbrücken )

(cgg)