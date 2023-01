Dschungelcamp 2023: Gigis "Perle" war auch schon in RTL-Sendungen zu sehen

Gigi Birofio gab zuletzt Rätsel auf, als er von seiner "Perle" schwärmte. Wer ist die Glückliche? RTL traf die Frau zum Interview, auch sie ist im Reality-TV bekannt.

Offiziell ist Gigi Birofio als Single nach Australien gereist, um sich im RTL-Dschungelcamp 2023 einem Millionenpublikum zu präsentieren. Und gemeinsam mit den anderen Kandidaten der 16. Staffel um die Nachfolge von Dschungelkönig Filip Pavlovic zu wetteifern. Doch längst ist offensichtlich geworden, dass da etwas im Busch ist beim 23-jährigen Reality-TV-Routinier.

Gegenüber Cecilia Asoro machte er bereits unmissverständliche Andeutungen, dass sein Herz aktuell nicht nur bei Dschungelprüfungen höherschlägt. Sondern auch, wenn er an eine ganz bestimmte Frau denkt. "Ich bin ehrlich, sie fehlt mir sehr", verriet der Schwabe: "Sie ist mir das Wichtigste momentan im Leben."

Dschungelcamp 2023: Gigi Birofio muss im Busch an Dana Feist denken

Viel konkreter wurde er nicht. Im Dschungeltelefon nannte er seine Angebetete "meine Perle, mein kleiner Diamant". Wer dem vermeintlichen Macho so sehr den Kopf verdreht?

RTL hat das Geheimnis gelüftet. Und siehe da: Gigis Herzensdame könnte Zuschauern des Kölner Senders mit Vorliebe für Reality-TV-Formate durchaus bekannt vorkommen. Denn bei der derzeit in Down Under Angehimmelten handelt es sich um Dana Feist, die selbst schon bei " Love Island" und "Are you the one?" teilnahm.

Wie sie verrät, lernten sich beide im vergangenen Jahr auf einem Festival kennen. Aber der jetzige Dschungelcamper hatte alles andere als leichtes Spiel mit der 26-Jährigen. "Ich kannte Gigi von vorherigen Formaten, aber ich fand ihn gar nicht ansprechend oder so", erinnert sich die Oldenburgerin: "Für mich war das ein Macho, der da von Sendung zu Sendung durchgeht, mit Frauen flirtet."

Doch dieses Bild hat sich seither erheblich geändert. Zwar trennen beide auch in Deutschland 600 Kilometer, dennoch haben sie sich RTL zufolge bereits früh gegenseitig den Eltern vorgestellt. Vor Gigis Abflug nach Australien haben die Berufssoldatin und der gelernte Elektriker demnach zwei Wochen miteinander verbracht.

Gigi zeigt seinen nackten Hintern: Dana befürchtet Ärger mit der Mama

Als Paar würde sie sich und den heißblütigen Camper auf Zeit aber noch nicht bezeichnen: "Tatsächlich hat keiner von uns das irgendwie ausgesprochen oder darüber geredet, was der Beziehungsstand ist." Klar ist aber, dass auch bei ihr Emotionen im Spiel sind. Denn Gigis Geständnis, dass seine "Perle" ihm sehr fehle, "hat mich sehr berührt. Meine Augen sind auch nicht trocken geblieben."

Einen anderen Dschungel-Moment würde sie dagegen am liebsten aus ihrem Gedächtnis streichen. Denn bei einem gemeinsamen Besuch im Dschungeltelefon mit Cecilia und Cosimo Citiolo ließ der offenbar besonders hungrige Gigi doch tatsächlich seine Hose runter und streckte seinen entblößten Hintern in die Kamera.

Fremdschäm-Moment: Gigi Birofio zeigt im Dschungeltelefon nackte Haut. Foto: RTL

Auf die Frage, ob ihr eine Szene aus der Sendung peinlich sei, verwies Dana genau darauf: "Im Allgemeinen ist er mir gar nicht peinlich. Die einzige Aktion, wo man so ein bisschen nachdenken kann, war halt mit der Hose, wo er blankgezogen hat." Deswegen könnte Gigi ohnehin noch Ungemach drohen, befürchtet sie: "Ich glaube, für diese Aktion wird er von seiner Mama nochmal Ärger bekommen."

Sie selbst kann sich noch gut daran erinnern, was ihr durch den Kopf ging, als plötzlich Gigis Allerwertester groß im TV zu sehen war: "Ich dachte einfach nur: Nein, macht er jetzt nicht. Macht er jetzt nicht ernsthaft. Das ist schon wieder eine Aktion: Er hat halt nicht nachgedacht, bevor er es gemacht hat."

Gigi und seine "Perle": Dana will nach Dschungelcamp nichts überstürzen

Zeit zum Nachdenken haben beide noch genügend, bevor sie sich wiedersehen werden. Denn die Staffel mit täglichen Sendungen auf RTL läuft noch bis Sonntag, wenn das große Finale steigt. Und was wird dann aus Dana und Gigi?

"Ich begrüße ihn erstmal natürlich, frage ihn, wie die Zeit dort war", lässt sie sich nicht aus der Reserve locken: "Und dann wird man ja merken, wie sehr man sich vermisst hat und was da zwischen uns ist. Und dann werden wir schauen, was sich daraus ergibt."

Beide wissen nur zu gut: RTL hat auch einige TV-Formate extra für Promipaare im Angebot. Nicht auszuschließen, dass Dana und Gigi bald wieder auf dem Sender zu sehen sein werden.