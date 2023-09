"Maybrit Illner" heute am 21. September 2023: Gäste beim Thema Migration

Die Gäste bei "Maybrit Illner" heute am 21. September 2023 diskutieren darüber, ob sich Migration begrenzen lässt. Hier erfahren Sie, wer dabei ist.

Wenn " Maybrit Illner" heute Abend auf Sendung geht, diskutieren die Gäste über ein kontroverses Thema: Es geht um die Migration. Unter anderem sind prominente Politiker wie Innenministerin Nancy Faeser von der SPD oder Jens Spahn von der CDU dabei.

Hier finden Sie die Infos zur "Illner"-Sendung vom 21. September 2023, die ab 22.15 Uhr im ZDF läuft. Welche Gäste sind noch dabei und worüber diskutieren sie genau? Sie erfahren aber auch alles zu Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Maybrit Illner" heute am 21. September 2023: Thema ist Migration

Konkret lautet das Thema in der ZDF-Talkshow heute so: "Zu viele, zu schnell – lässt sich Migration begrenzen?". Die Zahl die Flüchtlinge in Deutschland und EU steigt, was auch Länder und Kommunen vor Herausforderungen stellt. Die Gäste von Maybrit Illner diskutieren darüber, wie man damit umgehen sollte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

In der Ankündigung zur Folge vom 21. September 2023 nennt der Sender einige Fragen, die bei der Diskussion eine Rolle spielen: Was wurde aus dem Versprechen, 2015 dürfe sich nicht wiederholen? Wann und wie sind Flüchtlingszentren außerhalb der EU umsetzbar? Und kann Politik Migration überhaupt begrenzen?

"Maybrit Illner": Gäste heute am 21. September 2023

Die Gäste der "Maybrit Illner"-Sendung heute sind Politiker und Experten für Migration und Integration. So kündigt der Sender die Teilnehmer der Diskussion an:

Nancy Faeser ( SPD ): Bundesministerin des Innern und für Heimat

Bundesministerin des Innern und für Heimat Jens Spahn ( CDU ): s tellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion , Mitglied CDU-Präsidium

tellvertretender Vorsitzender der , Mitglied Lamya Kaddor (Grüne): innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag

innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Ruud Koopmans : Migrationsforscher, Direktor der Forschungsabteilung „ Migration , Integration, Transnationalisierung“ am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)

Migrationsforscher, Direktor der Forschungsabteilung „ , Integration, Transnationalisierung“ am (WZB) Christopher Hein : Professor für den Bereich Immigration und Asyl am Politikwissenschaftlichen Institut der LUISS Universität Rom , Begründer und über 20 Jahre Vorsitzender des Italienischen Flüchtlingsrates

Professor für den Bereich Immigration und am Politikwissenschaftlichen Institut der , Begründer und über 20 Jahre Vorsitzender des Italienischen Flüchtlingsrates Claudia Kruse : Integrationsbeauftragte Gemeinde Odenthal

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" ist heute am 21. September 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Die Übertragung gibt es aber nicht nur im Free-TV, sondern auch kostenlos im Stream auf der Website des ZDF.

Lesen Sie dazu auch

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Die Talkshow "Maybrit Illner" wird einen Tag nach der Ausstrahlung im ZDF immer auf dem Sender phoenix wiederholt. Die aktuelle Sendung läuft hier am 22. September 2023 ab 16 Uhr im Fernsehen.

Alle Folgen der Talkshow lassen sich außerdem als Wiederholung im Online-Stream nachholen. Sie werden in der Mediathek des ZDF angeboten.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" läuft in der Regel am Donnerstag ab 22.15 Uhr. Es kann zu Verschiebungen und Ausfällen kommen, für die nächsten Wochen sind aber regelmäßige Sendetermine angekündigt:

21. September 2023, 22.15 Uhr

28. September 2023, 22.15 Uhr

5. Oktober 2023, 22.15 Uhr

12. Oktober 2023, 22.15 Uhr

19. Oktober 2023, 22.15 Uhr

26. Oktober 2023, 22.15 Uhr

2. November 2023, 22.15 Uhr

(sge)