Die Erde ist eine Kugel mit gut einer Handvoll Kontinenten. Diese wiederum beherbergen zahlreiche Länder. Wie viele sind es genau? Dem gehen wir hier nach.

Die Welt ist ständig im Wandel. In den vergangenen rund hundert Jahren hat das auch dazu geführt, dass immer mehr Länder entstanden sind. Dies ist eine Folge der Entkolonialisierung, aber auch des Zerfalls der Sowjetunion oder von Jugoslawien.

In diesem Text werfen wir einen Blick auf die Weltkarte und schauen uns an, wie viele Länder es nach offizieller Zählweise derzeit gibt.

Wie viele Länder gibt es auf der Erde? Anzahl

Die Vereinten Nationen (UN) zählen 193 Mitgliedsstaaten auf. Hinzu kommen mit dem Vatikan und Palästina zwei ständige Beobachterstaaten, womit die Zahl auf 195 Länder auf der Welt steigt.

Wie viele Länder gibt es auf der Erde? Liste

Die UN listen die Nationen in englischer Sprache nach Alphabet auf und nennen jeweils auch das Datum der Aufnahme in den Staatenbund. In der folgenden Aufzählung gehen wir ebenfalls alphabetisch vor, allerdings nach den Ländernamen in deutscher Sprache.

Afghanistan (19. November 1946)

(19. November 1946) Ägypten (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Albanien (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Algerien (8. Oktober 1962)

(8. Oktober 1962) Andorra (28. Juli 1993)

(28. Juli 1993) Angola (1. Dezember 1976)

(1. Dezember 1976) Antigua und Barbuda (11. November 1981)

(11. November 1981) Äquatorialguinea (12. November 1968)

(12. November 1968) Argentinien (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Armenien (2. März 1992)

(2. März 1992) Aserbaidschan (2. März 1992)

(2. März 1992) Äthiopien (13. November 1945)

(13. November 1945) Australien (1. November 1945)

(1. November 1945) Bahamas (18. September 1973)

(18. September 1973) Bahrain (21. September 1971)

(21. September 1971) Bangladesch (17. September 1974)

(17. September 1974) Barbados (9. Dezember 1966)

(9. Dezember 1966) Belarus (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Belgien (27. Dezember 1945)

(27. Dezember 1945) Belize (25. September 1981)

(25. September 1981) Benin (20. September 1960)

(20. September 1960) Bhutan (21. September 1971)

(21. September 1971) Bolivien (14. November 1945)

(14. November 1945) Bosnien und Herzegowina (22. Mai 1992)

(22. Mai 1992) Botswana (17. Oktober 1966)

(17. Oktober 1966) Brasilien (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Brunei Darussalam (21. September 1984)

Bulgarien (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Burkina Faso (20. September 1960)

(20. September 1960) Burundi (18. September 1962)

(18. September 1962) Chile (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) China (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Costa Rica (2. November 1945)

(2. November 1945) Dänemark (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Demokratische Republik Kongo (20. September 1960)

(20. September 1960) Deutschland (18. September 1973)

(18. September 1973) Dominica (18. Dezember 1978)

Dominikanische Republik (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Dschibuti (20. September 1977)

(20. September 1977) Ecuador (21. Dezember 1945)

(21. Dezember 1945) Elfenbeinküste (20. September 1960)

(20. September 1960) El Salvador (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Eritrea (28. Mai 1993)

(28. Mai 1993) Estland (17. September 1991)

(17. September 1991) Eswatini (24. September 1968)

Fidschi (13. Oktober 1970)

(13. Oktober 1970) Finnland (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Föderierte Staaten von Mikronesien (17. September 1991)

(17. September 1991) Frankreich (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Gabun (20. September 1960)

(20. September 1960) Gambia (21. September 1965)

(21. September 1965) Georgien (31. Juli 1992)

(31. Juli 1992) Ghana (8. März 1957)

Grenada (17. September 1974)

(17. September 1974) Griechenland (25. Oktober 1945)

(25. Oktober 1945) Guatemala (21. November 1945)

(21. November 1945) Guinea (12. Dezember 1958)

(12. Dezember 1958) Guinea-Bissau (17. September 1974)

(17. September 1974) Guyana (20. September 1966)

(20. September 1966) Haiti (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Honduras (17. Dezember 1945)

(17. Dezember 1945) Indien (30. Oktober 1945)

(30. Oktober 1945) Indonesien (28. September 1950)

(28. September 1950) Irak (21. Dezember 1945)

(21. Dezember 1945) Iran (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Irland (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Island (19. November 1946)

(19. November 1946) Israel (11. Mai 1949)

Italien (14. Dezember 1945)

(14. Dezember 1945) Jamaika (18. September 1962)

(18. September 1962) Japan (18. Dezember 1956)

(18. Dezember 1956) Jemen (30. September 1947)

(30. September 1947) Jordanien (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Kambodscha (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Kamerun (20. September 1960)

(20. September 1960) Kanada (9. November 1945)

(9. November 1945) Kap Verde (16. September 1975)

(16. September 1975) Kasachstan (2. März 1992)

(2. März 1992) Katar (21. September 1971)

(21. September 1971) Kenia (16. Dezember 1963)

(16. Dezember 1963) Kirgisistan (2. März 1992)

Kiribati (14. September 1999)

(14. September 1999) Kolumbien (5. November 1945)

(5. November 1945) Komoren (12. November 1975)

(12. November 1975) Kroatien (22. Mai 1992)

(22. Mai 1992) Kuba (24. Oktober 1945)

Kuwait (14. Mai 1963)

(14. Mai 1963) Laos (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Lesotho (17. Oktober 1966)

(17. Oktober 1966) Lettland (17. September 1991)

(17. September 1991) Libanon (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Liberia (2. November 1945)

(2. November 1945) Libyen (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Liechtenstein (18. September 1990)

(18. September 1990) Litauen (17. September 1991)

(17. September 1991) Luxemburg (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Madagaskar (20. September 1960)

(20. September 1960) Malawi (1. Dezember 1964)

(1. Dezember 1964) Malaysia (17. September 1957)

(17. September 1957) Malediven (21. September 1965)

(21. September 1965) Mali (28. September 1960)

Malta (1. Dezember 1964)

(1. Dezember 1964) Marokko (12. November 1956)

(12. November 1956) Marshallinseln (17. September 1991)

(17. September 1991) Mauretanien (27. Oktober 1961)

(27. Oktober 1961) Mauritius (24. April 1968)

Mexiko (7. November 1945)

(7. November 1945) Monaco (28. Mai 1993)

(28. Mai 1993) Mongolei (27. Oktober 1961)

(27. Oktober 1961) Montenegro (28. Juni 2006)

(28. Juni 2006) Mosambik (16. September 1975)

(16. September 1975) Myanmar (19. April 1948)

(19. April 1948) Namibia (23. April 1990)

(23. April 1990) Nauru (14. September 1999)

(14. September 1999) Nepal (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Neuseeland (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Nicaragua (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Niederlande (10. Dezember 1945)

(10. Dezember 1945) Niger (20. September 1960)

Nigeria (7. Oktober 1960)

(7. Oktober 1960) Nordkorea (17. September 1991)

(17. September 1991) Nordmazedonien (8. April 1993)

(8. April 1993) Norwegen (27. November 1945)

(27. November 1945) Oman (7. Oktober 1971)

(7. Oktober 1971) Osttimor (27. September 2002)

(27. September 2002) Österreich (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Pakistan (30. September 1947)

(30. September 1947) Palau (15. Dezember 1994)

(15. Dezember 1994) Panama (13. November 1945)

(13. November 1945) Papua-Neuguinea (10. Oktober 1975)

(10. Oktober 1975) Paraguay (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Peru (31. Oktober 1945)

Philippinen (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Polen (24. Oktober 1945)

Portugal (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Republik Kongo (20. September 1960)

(20. September 1960) Republik Moldau (2. März 1992)

(2. März 1992) Ruanda (18. September 1962)

(18. September 1962) Rumänien (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Russland (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Salomon-Inseln (19. September 1978)

(19. September 1978) Sambia (1. Dezember 1964)

(1. Dezember 1964) Samoa (15. Dezember 1976)

(15. Dezember 1976) San Marino (2. März 1992)

(2. März 1992) Sao Tome und Principe (16. September 1975)

(16. September 1975) Saudi-Arabien (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Schweden (19. November 1946)

Schweiz (10. September 2002)

(10. September 2002) Senegal (28. September 1960)

(28. September 1960) Serbien (1. November 2000)

(1. November 2000) Seychellen (21. September 1976)

(21. September 1976) Sierra Leone (27. September 1961)

(27. September 1961) Simbabwe (25. August 1980)

(25. August 1980) Singapur (21. September 1965)

(21. September 1965) Slowakei (19. Januar 1993)

(19. Januar 1993) Slowenien (22. Mai 1992)

(22. Mai 1992) Somalia (20. September 1960)

(20. September 1960) Spanien (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Sri Lanka (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) St. Kitts und Nevis (23. September 1983)

(23. September 1983) St. Lucia (18. September 1979)

St. Vincent und die Grenadinen (16. September 1980)

(16. September 1980) Sudan (12. November 1956)

(12. November 1956) Surinam (4. Dezember 1975)

(4. Dezember 1975) Südafrika (7. November 1945)

(7. November 1945) Südkorea (17. September 1991)

(17. September 1991) Südsudan (14. Juli 2011)

(14. Juli 2011) Syrien (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Tadschikistan (2. März 1992)

(2. März 1992) Tansania (14. Dezember 1961)

(14. Dezember 1961) Thailand (15. Dezember 1946)

(15. Dezember 1946) Togo (20. September 1960)

(20. September 1960) Tonga (14. September 1999)

(14. September 1999) Trinidad und Tobago (18. September 1962)

(18. September 1962) Tschad (20. September 1960)

(20. September 1960) Tschechien (19. Januar 1993)

(19. Januar 1993) Tunesien (12. November 1956)

(12. November 1956) Turkmenistan (2. März 1992)

(2. März 1992) Türkei (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Tuvalu (5. September 2000)

(5. September 2000) Uganda (25. Oktober 1962)

(25. Oktober 1962) Ukraine (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Ungarn (14. Dezember 1955)

(14. Dezember 1955) Uruguay (18. Dezember 1945)

(18. Dezember 1945) Usbekistan (2. März 1992)

(2. März 1992) Vanuatu (15. September 1981)

(15. September 1981) Venezuela (15. November 1945)

(15. November 1945) Vereinigte Arabische Emirate (9. Dezember 1971)

(9. Dezember 1971) Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (24. Oktober 1945)

(24. Oktober 1945) Vereinigte Staaten von Amerika (24. Oktober 1945)

von (24. Oktober 1945) Vietnam (20. September 1977)

(20. September 1977) Zentralafrikanische Republik (20. September 1960)

(20. September 1960) Zypern (20. September 1960)

Wie viele Kontinente gibt es auf der Erde?

Wie viele Kontinente gibt es? Hier gehen die Zählweisen zwar auseinander. Am weitesten verbreitet ist jedoch die Ansicht, dass es sich um sieben Kontinente handelt. Diese sind:

Afrika

Antarktis

Asien

Europa

Nordamerika

Ozeanien

Südamerika