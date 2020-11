Amerikas Katzenjammer am Tag nach der US-Wahl

Joe Biden wird in dieser Präsidentschaftswahl Donald Trump wohl doch noch besiegen. Ist damit alles gut in den USA? Keineswegs.

Sieht so der Jubel eines Siegers aus? Joe Biden wird diese US-Wahl aller Voraussicht nach doch noch gewinnen. Aber von Begeisterung ist selbst bei ihm wenig zu spüren. US-Medien vergleichen Amerikas Stimmung am „Tag danach“ mit dem Kater eines Gewohnheitstrinkers - der froh ist, dass im letzten Vollrausch noch mal alles gut gegangen ist, der natürlich Besserung gelobt, aber am Ende so weitermacht wie immer.

Fazit der US-Wahl: Für Mann gestimmt, der an Psychopaten erinnert

Denn das nüchterne Fazit muss lauten: Beinahe die Hälfte des Landes hat für einen Kandidaten gestimmt, der an einen Psychopathen erinnerte. Das antiquierte amerikanische Wahlsystem hat Trump wieder in die Nähe des Wahlsiegs gebracht, obwohl er landesweit deutlich weniger Stimmen erhielt.

Was (beunruhigenderweise) neu ist: Ein Wesenselement von Demokratien – die friedliche und würdevolle Übergabe von Macht – ist ausgerechnet in dem Land, das Demokratie in viele Teile der Welt exportieren wollte, offen in Frage gestellt. Kann sich jemand vorstellen, dass Trump seine Niederlage eingesteht und seinen Nachfolger einarbeitet? Nein, er wird sich als Märtyrer inszenieren, dem die Wahl gestohlen wurde – und an seiner nächsten Karrierestufe arbeiten, ob als TV-Bösewicht oder sogar wieder als Präsidentschaftskandidat.

Zugleich müsste ein Präsident Biden mit einem US-Senat rechnen, der sich den Ideen des Trumpismus verpflichtet fühlt – und ohnehin hinterfragen, weshalb die vielen Trump-Wähler so taub für andere Botschaften blieben. Ganz gleich, wie es weitergeht: Wenig ist gut in Amerika.

Alle Entwicklungen rund um die US-Wahl können Sie in unserem Live-Blog verfolgen.

Lesen Sie außerdem:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen