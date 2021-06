Kubicki: Wer Spritpreise erhöht, bekommt die Quittung bei der Wahl

Wo ist Ihrer Meinung nach das Konzept, wenn der von Kubicki beschriebene Landbewohner zukünftig einfach weniger Geld in der Tasche hat? Soll er auf die Öffis ausweichen, die es nicht oder nur mit einer schlechten Taktung gibt, sodass er seine Familie noch weniger sieht? Soll er Ihrer Meinung nach seinen Job kündigen, was er wahrscheinlich längst getan hatte, wenn es eine bessere Alternative vor Ort gäbe? Es ändert einfach nichts. Das ist genau das Problem an den Vorschlägen dieser Trend-Partei.

Und die städtischen Grünen-Wähler sind seltsamerweise oft genug die, die auf Grund Ihrer gut bezahlten Jobs (Kapitalismus lässt grüßen...) am Wochenende mit dem SUV der deutschen Autobauer in Richtung ländlicher Gegenden flüchten und denen es auf Grund Ihres Einkommens dabei ziemlich egal sein dürfte, ob der Sprit nun 20 Cent mehr oder weniger kostet. Aber zumindest können Sie dann in Ihrem Bio-Vegan-Hippster-Freundeskreis mit Stolz verkünden, wie sehr sie doch unseren Planeten im Fokus haben.

Leider wird immer wieder vergessen, dass es neben Umwelt- auch Sozialthemen gibt. Und die lösen sich nicht mit Verboten und Verteuerung. Ganz im Gegenteil. Und nur weil es scheinbar einen immer größeren Teil der deutschen Bevölkerung gibt, der den Individualverkehr abschaffen möchte, wird das mit Sicherheit unseren Planeten nicht retten. Aber wegen mir, lasst uns das Experiment wagen und sehen, dass das Klima dadurch auch nicht besser wird. Vielleicht wachen dann ja einige Mal auf, dass wir hier in Deutschland (ungefähr 0,1 % der Weltbevölkerung) nicht die Welt retten können.

Auf den Feiertag, wo tausende bayerische Einwohner ihren Holzkohlegrill anschmeißen werden, zum Glück ohne CO2-Steuer....

