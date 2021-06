Wahlkreis Starnberg - Landsberg am Lech: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Zum Wahlkreis Starnberg - Landsberg am Lech gehören viele Gemeinden und Städte. Hier erfahren Sie ab dem 26. September, wie die Menschen bei der Bundestagswahl 2021 gewählt haben.

Zum Wahlkreis Starnberg - Landsberg am Lech bekommen Sie ab dem Wahlabend die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in diesem Artikel. Zu dem Wahlkreis in Bayern gehören nicht nur die beiden Landkreise Landsberg und Starnberg, sondern auch die Stadt Germering aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.

Dass Germering auch dazu zählt, liegt daran, dass die 299 Wahlkreise in Deutschland bei der Bundestagswahl ungefähr dieselbe Einwohnerzahl haben sollen. Dadurch decken sich die Wahlkreise nicht mit den Landkreisen.

Wie fällt das Wahlergebnis im Wahlkreis Starnberg - Landsberg am Lech aus? Hier finden Sie allgemeine Informationen zur Wahl und ab dem 26. September das Ergebnis.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Starnberg - Landsberg am Lech

Das Wahlergebnis zur Bundestagswahl 2021 finden Sie für den Wahlkreis Starnberg - Landsberg am Lech in unserem Datencenter, das sich regelmäßig aktualisiert. Sie erfahren nicht nur die Ergebnisse für die Parteien, bei denen es auf die Zweitstimmen ankommt. Sie sehen hier auch, welcher Direktbewerber aus dem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommen hat und damit direkt in den Bundestag einzieht.

Hier finden Sie am 26. September das Datencenter mit allen Ergebnissen.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Landsberg, Dießen, Kaufering, Starnberg und Germering gehören zum Wahlkreis 224

Der Landkreis Landsberg mit der Stadt Landsberg am Lech, den Märkten Dießen und Kaufering sowie vielen Gemeinden gehört komplett zum Wahlkreis mit der Nummer 224. Auch aus dem Landkreis Starnberg zählen alle Kommunen dazu. Aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist hingegen wirklich nur die Stadt Germering mit ihren rund 40.000 Einwohnern Teil des Wahlkreises in Oberbayern.

Das sind alle Orte, die zum Wahlkreis Starnberg - Landsberg am Lech gehören:

Landkreis Landsberg (komplett)

Landsberg am Lech

Dießen am Ammersee

am Kaufering

Apfeldorf

Denklingen

Eching am Ammersee

am Egling an der Paar

an der Paar Eresing

Finning

Fuchstal

Geltendorf

Greifenberg

Hofstetten

Hurlach

Igling

Kinsau

Obermeitingen

Penzing

Prittriching

Pürgen

Reichling

Rott

Scheuring

Schondorf am Ammersee

Schwifting

Thaining

Unterdießen

Utting am Ammersee

Vilgertshofen

Weil

Windach

Landkreis Starnberg (komplett)

Starnberg

Andechs

Berg

Feldafing

Gauting

Gilching

Herrsching am Ammersee

am Inning am Ammersee

Krailling

Pöcking

Seefeld

Tutzing

Weßling

Wörthsee

Landkreis Fürstenfeldbruck

Germering

Die weiteren Orte aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gehören zum Wahlkreis Fürstenfeldbruck mit der Nummer 215.

Bundestagswahl-Ergebnis: Wahlergebnis für Starnberg - Landsberg am Lech der vergangenen Wahl

Wie fielen die Ergebnisse im Wahlkreis Starnberg - Landsberg am Lech vor vier Jahren bei der Bundestagswahl aus? Beim Wahlergebnis für die Erststimmen hatte sich 2017 Michael Hannes Kießling deutlich mit 42,1 Prozent durchgesetzt. Christian Winklmeier von der SPD kam auf 16,7 Prozent.

Bei den Zweitstimmen sahen die Ergebnisse so aus:

CSU : 38,3 Prozent

: 38,3 Prozent FDP : 14,2 Prozent

: 14,2 Prozent Grüne: 13,1 Prozent

SPD : 12,7 Prozent

: 12,7 Prozent AfD : 9,9 Prozent

: 9,9 Prozent Linke: 5,4 Prozent

Sonstige: 6,4 Prozent

Die CSU hatte also das beste Ergebnis bei der Bundestagswahl geholt. Auf Platz zwei landete die FDP - gefolgt von Grünen, SPD, AfD und Linkspartei. (sge)