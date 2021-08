Politik und Stiko streiten um das Impfen von Kindern und Jugendlichen

Während die Ständige Impfkommission abwartet, will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die 12 bis 17-Jährigen gegen Corona impfen. Bayern steht hinter ihm.

Während die Bundesregierung nach vorne strebt, bremsen ihre eigenen Berater. Um die Impfung von Kindern und Jugendlichen gegen das Corona-Virus ist ein Streit ausgebrochen. Im Zentrum steht die ständige Impfkommission (Stiko) und deren Vorsitzender Thomas Mertens. Der Virologe sperrt sich nicht dagegen, Kinder ab einem Alter von 12 Jahren zu impfen, besteht aber für eine Empfehlung auf eine solide Grundlage. „Wir sagen, wir können nicht eine generelle Empfehlung aussprechen, solange wir diesbezüglich nicht die notwendige Datensicherheit haben“, sagte Mertens dem NDR Inforadio.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht das zu langsam. Er schaut mit Sorge auf das stockende Impftempo, das sich bei den Erstimpfungen im Juli im Vergleich zum Vormonat halbiert hat. Bekommen weniger Menschen die schützende Spritze, hat der Erreger größere Chancen, sich in einer vierten Welle massiv auszubreiten.

Kinder- und Jugendliche kaum gegen Corona geimpft

Deshalb will der CDU-Minister nun an die Gruppe heran, die bisher kaum geimpft ist. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat für die Impfstoffe von Biontech und Moderna eine Freigabe für Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren erteilt. Die Stiko empfiehlt eine Immunisierung bisher nur für Kinder mit Vorerkrankungen wie Diabetes.

Der Ulmer Virologe Thomas Mertens ist Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko). Er will erst eine Empfehlung aussprechen, wenn er mehr Daten zur Verfügung hat. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Der Bundesgesundheitsminister hat am Montagnachmittag mit seinen Länderkollegen über die Impfung der 12- bis 17-Jährigen beraten. Die Diskussion ist bis zur Stunde noch noch nicht beendet. In der Beschlussempfehlung des Bundes hieß es, dass sich die Kinder und Jugendlichen künftig in den Impfzentren gegen das Virus impfen lassen können. Der Freistaat Bayern stellte sich hinter den Vorstoß. Bisher ist das nur in den Arztpraxen möglich, rund 900.000 haben das getan. Würden mehr von ihnen geimpft, könnte der Unterricht in den Schulen nach den Sommerferien sicherer sein. Bund und Länder hatten in den zurückliegenden Monaten mehrfach versprochen, dass die Bildung der Kinder an erster Stelle stehe. Das Versprechen konnte nicht gehalten halten werden, Schulen und Kindergärten wurden geschlossen.

Für seinen Vorstoß bekommt der Minister Unterstützung aus den eigenen Reihen im Bundestag. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach griff die Stiko für ihre abwartende Haltung an. Sein Pendant bei der CSU ist Stephan Pilsinger, wie Lauterbach ebenfalls Arzt. „Das Impfen von Kindern und Jugendlichen ist überfällig. Die Schulen müssen in der vierten Welle unbedingt geöffnet bleiben“, sagte Pilsinger unserer Redaktion.

Vorbehalte kamen von der FDP, die sich am Stil störte. „Es wäre falsch, jetzt auch politischen Druck auf Jugendliche auszuüben. Denn eine medizinische Empfehlung der Ständigen Impfkommission liegt noch nicht vor und sie ist aus gutem Grund unabhängig“, erklärte die gesundheitspolitische Sprecherin, Christine Aschenberg-Dugnus. Gleichwohl befürwortete sie im Allgemeinen die Impfung ab 12 Jahren.

Impfstoff in Hülle und Fülle

Am mangelnden Impfstoff würde die Impfung der Kinder und Jugendlichen nicht scheitern. Derzeit sitzt Deutschland auf einer Reserve von 17 Millionen Einheiten. Für das dritte Quartal haben die Hersteller die Lieferung von 100 Millionen Dosen angekündigt. Die Corona-Gegenmittel sind derart üppig verfügbar, dass mittlerweile Planungen für Impfstoff-Spenden an ärmere Länder laufen.

Die Gesundheitsminister befassen sich außerdem mit einer Auffrischungsimpfung für Hochbetagte und die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Laut Beschlussentwurf sollen dort mobile Teams die dritte Dosis verabreichen. „Sollte eine Auffrischungsimpfung erforderlich sein, befürworten wir das selbstverständlich“, sagte eine Sprecherin der Caritas unserer Redaktion. Die Caritas betreibt zahlreiche Heime in ganz Deutschland. Mit den mobilen Impfteams habe der Sozialverband gute Erfahrungen gemacht.