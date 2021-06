Frankreich

Trotz Ohrfeige: Macron tourt weiter durch Frankreich

Plus Auf seiner Tour durch das Land wird Frankreichs Präsident Macron geohrfeigt. Er spielt den Vorfall herunter und tourt weiter. Auch, um Boden gut zu machen.

Von Birgit Holzer

Er wird weiterhin „überall hingehen“ auf seiner „ Tour de France“, seiner Frankreich-Tour, die ihn die nächsten Wochen in fast alle Regionen des Landes führt. Er wird es sich auch nicht nehmen lassen, den Bürgern dabei nahezukommen und ein paar direkte Worte mit ihnen zu wechseln. Obwohl Emmanuel Macron am Dienstagnachmittag am Rande eines Besuchs in einer Hotelfachschule in der Region Drôme eine Ohrfeige einstecken musste, soll ihn das nicht von seinem Versuch abbringen, den „Puls des Landes“ zu messen. Das bekräftigte der französische Präsident kurz nach dem Vorfall in einem Interview mit der Lokalzeitung Dauphiné Libéré.

