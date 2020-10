Friedrich Merz hat in der Sache Recht

Hier wird viel Vertrauen der CDU verspielt. Was Firmen im Frühjahr erreichen konnten trotz Corona Digital weiter führen, hätte auch eine CDU schaffen können. Bei so vielen Wahlen im nächsten Jahr, wird es ein Nachteil für die CDU geben, egal wer nächstes Jahr der Vorsitzende wird. Meiner Meinung nach eine Konfuse Vorstellung die zur lasten der Partei geht. Schade! Nur weil man sich nicht traut Digital das ganze durch zu führen, oder vielleicht mit diesen Spielchen Zeit gewinnen will für Herrn Laschet? Ich schätze die Delegierten wissen was sie wählen müssen. Nochmals Schade für die Volkspartei CDU! Keine Gute Einstellung für die Digitale Zukunft.

