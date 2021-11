Geschwister

06:14 Uhr

Die Kennedys aus dem Bayerwald: Gerda Hasselfeldt und Alois Rainer

In Niederbayern zu Hause – und in der Bundespolitik auch. Gerda Hasselfeldt und ihr Bruder Alois Rainer im niederbayerischen Haibach.

Plus Der Vater saß schon im Bundestag, später taten es ihm dann eine Tochter und der Sohn nach. Wie Gerda Hasselfeldt und Alois Rainer zu einem der seltenen Geschwisterpaare in der Politik wurden.

Von Rudi Wais

Aller Anfang ist schwer – auch als junger Bürgermeister. Irgendwann Mitte der 1990er Jahre hält Alois Rainer zum Gedenken an die Gefallenen des Ortes eine kurze Rede am Kriegerdenkmal im heimischen Haibach. Und die sei, so erinnert er sich, auch ganz gut angekommen im Dorf. Nur ein Zuhörer traut dem Neuen offenbar noch nicht so recht. „Den Text“, sagt der damals zu ihm, „hat bestimmt Deine Schwester geschrieben …“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

