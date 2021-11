Die Lernkurve der deutschen Politik ist flacher als die Wachstumskurve des Virus

Die Politik wiederholt in der vierten Welle die Fehler aus der Vergangenheit. Sie liegen in der Kommunikation, den Indikatoren und mangelnden Mathekenntnissen

So trüb und grau wie die Novembertage ist die Stimmung in Deutschland. Alle Hoffnung ist verblasst, dass der zweite Pandemiewinter leichter würde als der erste. Dass die Lage düster ist, hat viel mit der lauten Minderheit zu tun, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lässt. Es hat aber auch mit gravierenden Fehlern zu tun, die die verantwortlichen Politiker und Politikerinnen in Bund und Ländern gemacht haben – und immer noch machen.

Dass Fehler bei der Bekämpfung einer unbekannten Seuche geschehen, ist beinahe zwangsläufig. Sie im zweiten Jahr zu wiederholen, ist fatal. Denn sie führen dazu, dass das Vertrauen in die Bekämpfung des Erregers geschwächt wird. Die Fehler werden nach wie vor auf drei Ebenen gemacht – der Kommunikation, der Bestimmung der Corona-Indikatoren sowie dem mangelnden Verständnis für mathematische Zusammenhänge.

Bekommen nicht mehr alle den guten Stoff?



Das neueste Beispiel für einen Missgriff in der Kommunikation ist die Aufforderung von Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), ab sofort vordringlich den Impfstoff von Moderna und damit weniger das Serum von Biontech zu verabreichen. Spahns Gründe für seine Entscheidung leuchten ein: Es wäre pure Verschwendung, würde der Moderna-Impfstoff im Lager verfallen, denn er hat wohl sogar eine bessere Wirksamkeit als das Pendant von Biontech.

Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn (r.), hier neben RKI-Chef Lothar Wieler, könnte durch seinen Biontech-Deckel die Impfkampagne drosseln - zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Dem steht entgegen, dass sich Deutschland wieder in einer Notlage befindet und Biontech das Mittel ist, das das höchste Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Laut Spahns Ministerium ist es bei über 70 Prozent aller Impfungen zum Einsatz gekommen. Es ist daher misslich, wenn der Eindruck entsteht, der „gute Stoff“ werde jetzt zurückgehalten.

Spahn müsste nach beinahe zwei Jahren wissen, wie hartnäckig sich Vorbehalte halten. Schon einmal ist in Deutschland das Vertrauen in einen Impfstoff ruiniert worden. Mehrfach wechselnde Empfehlungen, welche Altersgruppe das Serum von AstraZeneca gespritzt bekommen darf, haben den Ruf so stark beschädigt, dass es kaum einer mehr wollte.

Der neue Corona-Richtwert hinkt hinterher

Die zweite Fehlerquelle ist die Bestimmung der Corona-Indikatoren als Maßstab der Pandemiebekämpfung. Bis zum Sommer galt die Inzidenz – also die Zahl der Neuansteckungen – als Richtwert. Sie wurde häufig als zu grob kritisiert, weil zum Beispiel ein Corona-Ausbruch in einem Unternehmen bedeuten konnte, dass das öffentliche Leben in einem ganzen Landkreis heruntergefahren wurde.

Die Betten auf zahlreichen Intensivstationen in Bayern sind belegt. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen als Corona-Maßstab konnte das nicht verhindern. Foto: Bodo Schackow, dpa

Die Inzidenz wurde von der Zahl der Krankenhauseinweisungen als Hauptindikator abgelöst. Doch die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz hat einen Haken. Sie ist ein nachlaufender Wert, weil Infizierte im Schnitt erst nach zehn oder 14 Tagen ins Krankenhaus müssen. Zudem gibt es einen Meldeverzug der Kliniken.

Während einer Welle wie der jetzigen kann das Gesundheitssystem an seine Grenzen stoßen, weil die Lage schon schlimmer ist, als es der Indikator anzeigt. Die Ministerpräsidenten müssten also schon gegensteuern, bevor ihr definierter Alarmwert erreicht ist. Doch das ist schwierig zu begründen, weil der Wert nun einmal erst jenes Gegensteuern auslösen soll.

Das dritte Problem der deutschen Corona-Politik ist, dass ein Teil der Entscheider das exponentielle Wachstum der Ansteckungen noch nicht verstanden hat. Das Virus verbreitet sich nicht mit gleichmäßigem Tempo, sondern mit Wucht. Das heißt im Umkehrschluss, dass der Bremsweg lang ist und deshalb nicht bis zum Auftürmen einer Welle gewartet werden sollte. Das ist aber zum Leidwesen aller wieder passiert, genau wie die beiden anderen Fehler. Die Lernkurve der deutschen Politik ist flacher als die Wachstumskurve des Virus.