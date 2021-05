Impf-Privilegien: Die Freiheit kann nicht länger eingesperrt bleiben

Endlich werden meine Gebete fast erhört.



Fehlt nur noch, dass umgehend alle Einrichtungen, wie Freizeitparks, Kinos, Konzerthäuser, Gaststätten, Hotels für Geimpfte wieder geöffnet werden und sie ungehindert reisen können.



Das hätte den Vorteil, dass die Wirtschaft eine Perspektive bekommt, wieder Geld zu verdienen und Impfverweigerer mehr unter Druck gesetzt werden, sich ebenfalls impfen zu lassen, wollen sie nicht wie Hunde ausgeschlossen werden.



So ein Schild hätte schon etwas.



2 Verbotszeichen. Bei einem ist ein durchgestrichener Hund bei dem anderen ist eine durchgestrichene Spritze und als Text steht:



"Wir müssen draußen bleiben!"



Oh ja, dieses Schild hätte was. :-)



In diesem Sinne

