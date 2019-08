vor 16 Min.

Landtagswahl in Brandenburg 2019: Parteien, Kandidaten, Wahl-O-Mat

Wir stellen die Parteien und Kandidaten bei der Landtagswahl 2019 in Brandenburg vor. Bei Unentschlossenen hilft der Wahl-O-Mat.

Bei der Landtagswahl in Brandenburg treten am 1. September 2019 elf Parteien mit ihren Kandidaten an. Hier lesen Sie Infos zur Landtagswahl und dem Wahl-O-Mat.

Hier finden Sie das Ergebnis zur Landtagswahl in Brandenburg 2019 , sobald es feststeht.

Insgesamt elf Parteien sind mit ihren Kandidaten bei der Landtagswahl 2019 in Brandenburg zugelassen. Die vergangene Landtagswahl fand im Jahr 2014 statt. Damals hatte die SPD mit 31,9 Prozent noch die meisten Stimmen. Laut einer Umfrage dürfte sich das nun ändern. CDU, AfD und Grüne können hingegen darauf hoffen, deutlich besser als vor fünf Jahren abzuschneiden.

Viele Wähler sind vor der Landtagswahl 2019 in Brandenburg am 1. September aber noch unentschlossen. Ihnen könnte der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale und der Landeszentrale für politische Bildung helfen.

Landtagswahl in Brandenburg 2019: Wahl-O-Mat zum Programm der Parteien

Für den Wahl-O-Mat haben die elf Parteien ihre Antworten auf 38 Thesen gegeben. Dabei geht es um viele Themen wie die Flüchtlingspolitik, Umweltschutz oder Bildung. Nutzer können angeben, wie sehr sie Thesen wie der folgenden zustimmen: "Das Land Brandenburg soll sich weiter finanziell am Bau des Flughafens BER beteiligen."

Dadurch können Unentschlossene ihre eigenen Standpunkte mit dem Programm der elf Parteien abgleichen. Die Macher betonen allerdings, dass es sich nicht um eine Wahlempfehlung handeln soll. Stattdessen ist der Wahl-O-Mat nur als Orientierung gedacht.

Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Brandenburg lässt sich hier kostenlos und ohne Anmeldung nutzen: zur offiziellen Seite.

Parteien und Kandidaten bei der Landtagswahl in Brandenburg 2019

Wer sind die elf Parteien, die bei der Landtagswahl 2019 in Brandenburg antreten? Und mit welchen Spitzenkandidaten wollen sie am 1. September ein möglichst gutes Ergebnis holen? Hier geben wir eine Übersicht.

SPD: Dietmar Woidke

Dietmar Woidke CDU: Ingo Senftleben

Ingo Senftleben Linke: Kathrin Dannenberg

Kathrin Dannenberg AfD: Andreas Kalbitz

Andreas Kalbitz Grüne: Ursula Nonnemacher

Ursula Nonnemacher FDP: Hans-Peter Goetz

Hans-Peter Goetz Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler : Péter Vida

Péter Vida ÖDP: Paula Stier

Paula Stier Piraten: Ulf Makarski

Ulf Makarski Tierschutzpartei: Dietrich Rink

Dietrich Rink V-Partei: Marek Neumann

Die Wahllokale in Brandenburg haben am 1. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Schon kurz nach dem Schließen wird es Prognosen und Hochrechnungen geben. Hier gibt es mehr Informationen dazu, wann bei der Landtagswahl in Brandenburg 2019 das Ergebnis kommt. (sge)

