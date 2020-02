Nach Wahl-Eklat in Thüringen: Kemmerich tritt zurück, Lindner stellt Vertrauensfrage

Genau das ist das Problem, das sehe ich auch so, ohne jetzt mich auf irgendeine Seite zu stellen!



Seit Jahren regieren unsere zwei großen Parteien, Merkel hat alle die ihr in irgendeiner Weise gefährlich werden konnten, abgesägt, AKK als Nachfolgerin bereits instaliert.

Die SPD zerfleischt sich seit Jahren selber und demonitert sich wo es nur geht, mittlerweile ist da von einer Volkspartei sicher nicht mehr die Rede.

Koalitionen werden bereits vor der Wahl festgelegt, egal wie das entgültige Ergebnis aussieht .... weil von vornherein feststeht, wer mit wem und wer nicht.

Das Beste Beispiel letztes Jahr: die Europawahl!!

Der Wille aller Europäischen Wähler für´n A..... (sorry aber es ist so).



Und in Thüringen gab es nun mal keine Mehrheit für Ramelow, in zwei Durchgängen, auch das ist Demokratie!



Bin gespannt auf die nächste Bundestagswahl, das wird spannend.



Die Herrschaften sollten sich einfach mal von Ihrem kompromisslosen Machterhalt verabschieden, und sich zusammensetzten und vernüfntig regieren, nicht nur Posten verschachern um jedem Preis, kein LInks kein Rechts, immer schön den alten Stiefel weitermachen und alles der AFD in die Schuhe schieben (ich bin kein Änhänger von der AFD), aber das ist manchmal der beste Wahlkampf für die Partei

Presse ist immer gut, egal ob negativ oder positiv....



Ach ja den Blumenstrauß vor die Füße zu knallen, ist auch dei feine englische Art



Fakt ist über die Verhältnisse in anderen Länder, wie Italien, Österreich, GB, etc. brauchen wir uns nicht mehr lustig zu machen....

