Neuregelung zum Familiennachzug stößt auf Widerstand

Bislang hohe Beteiligung

Wahllokale für Türkei-Wahl in Deutschland geöffnet

In der Türkei werden am 24. Juni das Parlament und der Präsident gewählt. In Deutschland können 1,4 Millionen Wahlberechtigte schon jetzt entscheiden. Am ersten Tag herrscht bereits größerer Andrang in den Wahllokalen.