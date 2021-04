Nur Gefährder in Querdenken-Bewegung sind Aufgabe des Verfassungsschutzes

Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet ab sofort die Querdenken-Bewegung. Das ist notwendig, muss sich aber auf gefährliche Köpfe beschränken.

Der Verfassungsschutz nimmt Köpfe der Querdenker in den Fokus. Die Entscheidung ist folgerichtig. Denn hinter dem Widerstand gegen die Corona-Politik wabert in den Köpfen eines kleinen Teils der Protestler ein gefährliches Gemisch aus Demokratieverachtung, Reichsbürgerglaube und Verschwörungstheorien. Die getrennten Szenen der Demokratiefeinde haben sich während der Pandemie vernetzt. Querdenker-Initiator Michael Ballweg traf zum Beispiel den Reichsbürger und Selbsternannten König von Deutschland, Peter Fitzek.

Bei ihren Demonstrationen und in den Gesprächsgruppen auf dem Handy wird dazu aufgerufen, behördliche Anweisungen zu ignorieren und das Gewaltmonopol des Staates konsequent herauszufordern. Die eigene Gewaltbereitschaft ist hoch und die Sicherheitskräfte sollten wissen, wer tatsächlich bereit ist, zuzuschlagen. Ein Beispiel: Nach der Abstimmung über die Corona-Notbremse zirkulierte in Gruppen des Messenger-Dienstes Telegram eine mit Todesdrohungen gespickte Liste der Abgeordneten, die für das Gesetz stimmten.

Das Ablehnen von Masken macht einem nicht zum Verfassungsfeind

Um es aber deutlich zu sagen: Nur eine kleine Minderheit der Gegner der Seuchenpolitik will den gesellschaftlichen Umsturz. Keine Maske zu tragen, macht einen nicht zum Verfassungsfeind. Auch das Geraune von der angeblichen Corona-Diktatur nicht. Aufgabe der Verfassungsschützer ist es nicht, friedliche Querköpfe auszuhorchen. Ob sie nach Corona in die Mitte der Gesellschaft zurückkehren werden, ist offen. Dass sich unter ihnen nun die Legende verbreiten wird, der Staat hetze ihnen seine Spitzel auf den Leib, wird sich nicht verhindern lassen.

Der Protest gegen die tiefen Einschnitte in die persönliche Freiheit muss in einer Demokratie möglich sein. Und dass er in Deutschland keineswegs verboten ist, zeigen die vielen Demonstrationen und Kundgebungen. Die Demonstranten widersprechen sich selbst. Nur die Gefährder sind Aufgabe des Verfassungsschutzes. Der überwältigenden Mehrheit werden die demokratischen Parteien ein Angebot machen, der Rest bleibt am Rand. In einer freien Gesellschaft ist das der Normallfall.

