12:36 Uhr

So viel verdient Thüringens Ministerpräsident

Die Wahl von Thomas Kemmerich schlägt die Republik in den Bann. Ihm steht ein üppiges Gehalt zu - doch wenn er vorzeitig geht, erwirbt er keine hohen Pensionsansprüche.

Von Christian Grimm

Durch einen Tabubruch ist Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten Thüringens geworden. Noch am Mittwochabend zog der FDP-Politiker in die barocke Thüringer Staatskanzlei am Erfurter Hirschgarten ein, nachdem er mit Stimmen der AfD völlig überraschend den Sieg davon getragen hatte. Früher bestimmten dort die Statthalter der Mainzer Fürstbischöfe die Geschicke der Stadt, die zum Kurfürstentum Mainz gehörte.

Es sieht allerdings danach aus, dass die Regentschaft Kemmerichs von sehr kurzer Dauer ist. FDP-Chef Christian Lindner hatte sich am Donnerstag eilig nach Thüringen aufgemacht, um seinen in Ungnade gefallen Parteifreund zum Rücktritt zu drängen. Tatsächlich meldete die FDP-Fraktion am Nachmittag, dass sie einen Antrag auf Auflösung des Landtags stellen will, um eine Neuwahl herbeizuführen. Kemmerich will sein Amt als Ministerpräsident aufgeben.

Grundgehalt des Ministerpräsidenten von Thüringen: 16.100 Euro im Monat

Doch auch wenn Kemmerich seinen Rückzug einreicht, bleibt er wohl geschäftsführend im Amt. Er führt dann weiter die Geschicke Thüringens, bis ihn ein neuer Regierungschef ablöst. Das könnte zum Beispiel durch Neuwahlen geschehen, bis zu denen einige Monate ins Land gehen dürften. Wegen der komplizierten Mehrheitsverhältnisse im Landtag ist es derzeit sehr unwahrscheinlich, dass die Abgeordneten einen anderen Kandidaten zum Nachfolger küren.

Kemmerich steht für seinen Dienst an der Spitze des Freistaats ein Grundgehalt von 16.100 Euro monatlich zu. Hinzu kommen für den Vater von sechs Kindern noch Familienzuschläge und eine Dienstaufwandsentschädigung von 766 Euro. Weil der 54-Jährige gleichzeitig im Landtag sitzt, bekommt er zu seinen Bezügen noch 35 Prozent der Abgeordnetendiät von 5800 Euro hinzu. Der Zuschlag summiert sich auf 2030 Euro.

Ein Pension würde Kemmerich erst nach zwei Jahren im Amt zustehen

Langfristig teuer wäre das Abenteuer Kemmerich für die Thüringer Steuerzahler geworden, wenn er zwei Jahre im Amt durchgehalten hätte. Dann hätten ihm ab dem Rentenalter von 67 Jahren 18,33 Prozent seines Grundgehaltes als Ministerpräsident zugestanden. Er wäre also auf eine monatliche Pension von 2950 Euro gekommen. So regelt es das Thüringer Gesetz.

So lange wird Kemmerich nun wohl nicht durchhalten - doch er kann auf eine Rente für seine Zeit als Abgeordneter hoffen. Eine Pension bekommen Parlamentarier in Thüringen, wenn sie mindestens sechs Jahre im Landtag gesessen haben. Kemmerich war bereits zwischen 2009 und 2014 Abgeordneter. Zieht sich ein neuer Wahltermin hin, sieht es gut aus für Kemmerich. Ihm stünden dann 26 Prozent der Grunddiät von 5800 Euro zu, also rund 1500 Euro. Die Pensionen lassen sich aber nicht kombinieren. Wer ein hohes Ruhegeld für seine Zeit als Ministerpräsident erhält, bekommt seine Pension als Abgeordneter nicht ausgezahlt.

Ob der Mann mit der Glatze das Geld wirklich zum Überleben bräuchte, ist offen. Er kam nach der Wende nach Erfurt. Dort führte der Aachener das Dienstleistungskombinat "Friseur & Kosmetik" und die Produktionsgenossenschaft des lokalen Friseurhandwerks in die Marktwirtschaft. Er machte daraus die Friseurkette Masson. Die Thüringer lassen sich also von ihm die Haare schneiden. Im Jahr 2000 wandelte er das Unternehmen in eine AG um, deren Vorstandsvorsitzender er ist. Gleichzeitig ist er Gesellschafter des Uhrenwerkes Weimar. (mit AZ)

Lesen Sie dazu auch...

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen