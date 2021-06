Union

Der Rechtsruck in der Werte-Union bringt CDU-Chef Laschet in Bedrängnis

Plus Die Wahl des AfD-nahen Ökonomen Max Otte zum Chef der Werte-Union sorgt für ein Brodeln in der Union. Laschet versucht es mit größtmöglicher Distanz – mehr bleibt ihm nicht übrig.

Von Margit Hufnagel

Es gab Zeiten, da war Max Otte ein gefeierter Redner. Während der Wirtschaftskrise Mitte der 2000er Jahre war er Dauergast in vielen Talkshows, begehrter Interviewpartner. Als „Crash-Prophet“ wurde er betitelt, weil der Ökonom so manches wirtschaftspolitische Unheil heraufziehen sah. Kurz vor der Krise hatte er das Buch „Der Crash kommt“ veröffentlicht – genug, um an seine Kompetenz zu glauben. Vieles von dem, was er später vorhergesagt hat, ist indes nicht eingetreten.

