Was jetzt für Angela Merkel und die Regierung ansteht Politik

171 Tage nach der Wahl ist Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt worden. AZ-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz erklärt, womit sich die Große Koalition nun befassen muss.

Erstaunlich knapp ist die Kanzlerwahl für Angela Merkel ausgefallen - nur 364 Abgeordnete haben in der geheimen Wahl für sie gestimmt. Dabei stellen allein Union und SPD 399 Abgeordnete im aktuellen deutschen Bundestag. Trotzdem ist nach dieser Entscheidung nun auch der letzte formelle Akt abgeschlossen, die Bundesregierung kann nun ihre Arbeit aufnehmen.

Zu tun gibt es genug - gerade in der Außenpolitik war Deutschland seit der Wahl im September 2017 kaum präsent. Doch auch in Deutschland steht einiges an, von umstrittenen Themen wie Asyl bis hin zu Wohnungsbau, Verbesserung in der Pflege und Ausbau der Digitalisierung hat sich die Große Koalition in ihrem Koalitionsvertrag viel vorgenommen.

Der Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, Gregor Peter Schmitz, erklärt im Video-Interview, was man nun von Angela Merkel und der neuen Regierung erwarten kann. (ida)

