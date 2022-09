Bundesrat beschließt Corona-Regeln für Herbst und Winter

Der Bundesrat hat abgestimmt: Ab Oktober gelten in Deutschland neue Corona-Regeln. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Maskenpflicht.

Der Bundesrat hat die neuen Corona-Regeln für Herbst und Winter beschlossen. Mit dem Beschluss vom Freitag wird bundesweit unter anderem Maskenpflichten in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen eingeführt. Weitere Auflagen wie etwa Maskenpflichten in Geschäften können die Bundesländer verhängen. Nun sei das Land "gut vorbereitet", sagte Lauterbach.

Diese Corona-Regeln gelten ab Oktober 2022

Bereits Ende August hatten Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann die neuen Corona-Regeln, die ab 1. Oktober bis 7. April 2023 gelten sollen, vorgestellt. Grundsätzlich gilt ab dem 1. Oktober bundesweit eine FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren sowie Personal sollen auch medizinische Masken tragen dürfen. Im Flugverkehr fällt die Maskenpflicht zum Herbst. In Krankenhäusern, Arzpraxen und Pflegeeinrichtungen gelten sowohl FFP2-Masken- als auch Testpflicht.

Zudem ermöglicht der Bund den Ländern ab dem 1. Oktober, je nach Infektionslage in zwei Abstufungen verschiedene Maßnahmen zum Infektionsschutz zu erlassen. Die erste Stufe sieht unter anderem eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und in öffentlichen Innenräumen und eine Masken- und Testpflicht an Schulen vor. Sollten die Maßnahmen aus der ersten Stufe nicht dazu beitragen, dass die Ansteckungszahlen im jeweiligen Bundesland sinken und die Pandemie-Situation weiter angespannt bleibt, eine Überlastung des Gesundheitssystems oder sonstiger kritischer Infrastruktur droht, darf das Land schärfere Maßnahmen ergreifen. Dazu zählen eine verschärfte Maskenpflicht und Abstandsregeln.

