Deutschland liefert 14 Kampfpanzer – und ist dem Krieg ein Stück näher

Ach Herr Lange



Schöne Story haben Sie sich zusammengeschrieben.

Ein Film ist nicht die Realität. Lesen Sie mal Münkler oder Clark, was die zur Kriegsbegeisterung bei Ausbruch des WK1 in Deutschland schreiben. Die war auf wenige große Städte beschränkt und hat doch genau das das Klischee bedient, dem Sie noch Heute fröhnen.



Und Irgendwie haben sie den kalten Krieg komplett ausgeblendet. In der Zeit war eine atomare Katastrophe real. In beiden Deutschland wurden Millionen junge Männer zu mehrjährigem Wehrdienst zwangsweise eingezogen.

Nach 1945 gab es in den Besatzungszonen Hungerwinter. Der Kriegsschutt war noch 1989 in Ostdeutschland nicht vollständig abgeräumt.

In Ostdeutschland lagen 1968 2 Divisionen im Wald und warteten auf den Befehl zum Einmarsch in die CSSR. Das waren dann ca. 23.000 Soldaten. Für den Rest galt erhöhte Gefechtsbereitschaft und die Reservisten wurden mobilisiert.

An der Innerdeutsche Grenze war jedes NATO-Herbstmanöver ein zündeln an der Lunte.



Wie allen Ernstes behaupten können: „Deutschland hat sich fast 78 Jahre lang nicht mit solchen Gefühlen befassen müssen.“, verleugnen Sie schlicht und einfach die Geschichte unseres Landes.

Dann noch zu behaupten, dass uns das Bewusstsein für den Schrecken des Krieges abhanden kommt, ist nur noch zynisch. Putin trägt uns gerade jeden Abend den Schrecken des Krieges in die Tagesschau.



Dann behaupten Sie in Ihrer Überschrift, dass Deutschland durch die Lieferung von 14 Kampfpanzern dem Krieg ein Stück näher wäre? Was für eine billige Angsmacherei. Im Text selbst schreiben Sie dann richtigerweise: „ Die Lieferung von Panzern mag völkerrechtlich gedeckt sein, doch das bietet keinerlei Sicherheit. Würde sich Wladimir Putin an geltendes Recht halten.“ Es ist völlig egal, ob Deutschland dieses Gerät liefert oder nicht - Putin entscheidet, ob er eskaliert oder nicht. Der nimmt sich dafür jeden beliebigen Anlass. Egal ob 5.000 Helme, eine gesprengte Gasleitung oder eine Panzerlieferung. Es ist erst die absurde deutsche Diskussion um das Thema, die Putin mit der Nase tief in Umstand tunkt, dass da ja was propagandistisches draus zu basteln wäre. Insofern gefährden Sie mit Ihren Artikel den Frieden hier mehr als die deutschen Leoparden in der Ukraine.



Und wenn Sie richtigerweise feststellen, dass Deutschland schon für Milliarden Kriegsgüter geliefert hat, welche „Grenze“ soll den nun überschritten sein? Und wer definiert die? Putin?



Was wollen Sie mit solchen Artikeln erreichen?

Dieser Krieg, das Licht sollte auch ihnen schon aufgegangen sein, wird nicht mit einem ausgehandelten Vertrag beendet. Kein einziger Krieg, an dem Russland seit 1990 beteiligt war, ist mit einem Vertrag beendet wurden. Dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld entschieden. Das ist zynisch, barbarisch - und die nackte Realität.

Und wenn Sie wenigstens wollen, dass das schnell endet, werden Sie nur Lösung findet. Die Ukraine so stark zu rüsten, dass die Putins Armee so heftig treffen, dass diese den Rückmarsch antritt.



Und jetzt sage ich Ihnen noch eine Wahrheit über diesen Krieg: Diese Leoparden und Marder werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr „verbraucht“. Die Diskussion wird uns in gleicher Art und Weise im Herbst wieder ereilen. Und bis dahin sollte man es schaffen, diese Fahrzeuge neu zu produzieren. Ansonsten wird es ganz eng - und die Bundeswehr, die laut Kanzler durch Frau Lambrecht ja ganz weit nach Vorne gebracht werden sollte, steht dann völlig ohne Gerät in der Gegend herum.

