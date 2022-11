49-Euro-Ticket kommt: Bund und Länder einigen sich über Finanzierung

Vor einem Bund-Länder-Treffen macht das Kabinett den Weg für eine milliardenschwere Soforthilfe beim Gas frei. Ein Energiepreisdeckel soll bald folgen.

Die Regelungen sind für sich genommen so verwirrend, dass die Pressestellen der Ministerien anschließend Schwierigkeiten hatten, die Details zu erklären. Fest steht aber: Die Millionen Gaskunden und Gaskundinnen in Deutschland können sich in der laufenden Energiekrise auf milliardenschwere Entlastungen freuen. Weitere Hilfen darüber hinaus sind geplant, beispielsweise in Form eines 49-Euro-Tickets für Busse und Bahnen.

Bund und Länder stritten sich am späten Mittwochabend zwar noch über die Details, aber dabei handelte es sich um das übliche Geplänkel - die Länder waren zunächst unzufrieden über den finanziellen Anteil, den sie bei den weiteren Entlastungspaketen übernehmen sollen.

Vor einem Treffen von Kanzler Olaf Scholz ( SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder nahm das Bundeskabinett am Vormittag vielen Bürgerinnen und Bürgern schon mal die Angst vor der nächsten Gasrechnung. Für Letztverbraucher von Erdgas entfällt im Dezember die Pflicht, Voraus- oder Abschlagszahlung zu leisten.

Falls doch Beträge überwiesen wurden, sind sie in der nächsten Rechnung vom Lieferanten zu berücksichtigen. Mieterinnen und Mieter, bei denen die Gaskosten über den Vermieter gehen, müssen demnach etwas mehr Geduld aufbringen. Ihre Entlastung erfolgt über die Betriebskostenabrechnung 2022, die erst im kommenden Jahr erstellt wird. Bundestag und Bundesrat müssen noch ihre Zustimmung erteilen, die jedoch gilt als sicher.

Bis 80 Prozent Gas-Verbrauch gilt ein Preis

Am Nachmittag ging Scholz dann in die Beratungen mit den Ländern. Vor vier Wochen waren beide Seiten noch ohne Ergebnis auseinandergegangen. In der Zwischenzeit habe man aber intensiv beraten, wie der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erklärte. Strittig war bis zuletzt, wie genau der Energiepreisdeckel für Gas und Strom aussehen soll. Laut einem Entwurf des Beschlusspapiers, der unserer Redaktion vorlag, sollen Haushalte und kleinere Unternehmen für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs einen garantierten Gas-Bruttopreis von 12 Cent pro Kilowattstunde zahlen.

Damit ein Anreiz zum Energiesparen bestehen bleibt, gilt für die restlichen 20 Prozent des Verbrauchs der Vertragspreis. Für Fernwärme liegt der garantierte Bruttopreis demnach bei 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Ob die Gaspreisbremse bereits im Januar zieht, wie die Länder es wollen, oder erst, wie vom Bund angepeilt, im Februar, war zunächst noch offen.

Bund-Länder-Treffen zur Energiekrise, dann die China-Reise, danach zum Klimagipfel COP27 und dann zum G20 nach Bali: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat gerade einiges um die Ohren.

Der Strompreisdeckel hingegen soll bereits ab Januar wirken. Analog zur Gaspreisbremse werden laut Beschluss-Entwurf 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs für einen Bruttopreis von 40 Cent je Kilowattstunde bereitgestellt. Für die Industrie gelten jeweils andere Regelungen. Für Härtefälle sind Ausnahmen vorgesehen. Bezahlt werden soll das alles zunächst aus dem 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm, dem „Doppel-Wumms“, den die Ampel-Koalition bereits beschlossen hat.

Ärger für Windkraftanlagen-Betreiber

Dann gibt es da noch das dritte Entlastungspaket im Volumen von 65 Milliarden Euro, das ebenfalls Bestandteil der Bund-Länder-Diskussion war. Vor dem Treffen hatten beide Seiten unterschiedliche Vorstellungen, in welcher Höhe sie sich daran beteiligen. Das 49-Euro-Ticket als Nachfolge des 9-Euro-Tickets wird daraus bezahlt werden, die Energiepreispauschale für die Rentnerinnen und Rentner, sowie weitere Entlastungsmaßnahmen.

Bestandteil des Pakets ist aber auch die Abschöpfung sogenannter Zufallsgewinne von Stromproduzenten, und hier wartet unter anderem auf die Betreiber von Wind- und Biogasanlagen erheblicher Ärger. Die Regierung will nicht etwa nur Gewinne, sondern Erlöse abschöpfen, und das rückwirkend ab dem 1. September. Die Branche ist deswegen massiv verunsichert und stellt vorsichtshalber reihenweise Projekte ein.

Offen war zum Bund-Länder-Treffen zudem, wie mit den Fluchtbewegungen nach Deutschland umgegangen wird. Aus den Kommunen häufen sich Meldungen von Überbelegung und Überforderung. Es sind hier weitere Milliarden Euro nötig, um die notwendige Hilfe gewährleisten zu können.