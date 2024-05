Markus Söder: Verhältnis zur CDU ist so eng wie nie

Exklusiv CSU-Chef kündigt für CDU-Parteitag ein "klares Signal des Regierungswillens" an – und stellt sich demonstrativ an die Seite von Friedrich Merz.

CSU-Chef Markus Söder hat vor dem CDU-Parteitag das Verhältnis zwischen den beiden Unionsparteien als besser denn je bezeichnet. „Inhaltlich sind wir vermutlich so eng beisammen wie nie“, sagte der bayerische Ministerpräsident unserer Redaktion. „Vom CDU-Parteitag senden wir ein klares gemeinsames Signal unseres Regierungs- und Gestaltungswillens“, betonte Söder, der bei dem Treffen in Berlin gleich zwei Reden halten soll. „Bei den wichtigen Themen Migration und Wirtschaft passt kein Blatt zwischen CDU und CSU“, betonte der bayerische Parteivorsitzende, dessen Verhältnis zur großen Schwesterpartei bekanntlich nicht immer ungetrübt war. Und noch immer schwelt im Hintergrund die Frage, wer Kanzlerkandidat der Union.

Markus Söder: "Das Bürgergeld muss abgeschafft werden"

Die Union habe einen klaren gemeinsamen Plan für das Land, betonte Söder. „Deutschland braucht eine Wachstumsoffensive mit einer Agenda 2030 für die Wirtschaft mit Steuersenkungen, Abschaffung des Soli, Senkung der Unternehmenssteuern und Steuerfreiheit für Überstunden“, erklärte der CSU-Chef. „Das Bürgergeld muss abgeschafft werden und zurück zur alten Sozialhilfe“, fügte er hinzu.

Auch in der Einwanderungspolitik verfolgten CDU und CSU eine gemeinsame Linie: „Eine Begrenzung der Migration ist dringend notwendig, unsere Kommunen und unsere Infrastruktur sind an der Belastungsgrenze“, sagte Söder. „Es braucht wirksamen Schutz der Außengrenzen, ausgelagerte Asylverfahren und eine bundesweite Grenzpolizei und Bezahlkarte nach bayerischem Vorbild“, betonte der Ministerpräsident.

Söder will Ampel spätestens 2025 "abschalten"

Söder kündigte gut einen Monat vor der Europawahl eine klare Kante auch gegenüber den Parteien der Regierungskoalition an: „Wir wollen keine Ampel in Europa und wir wollen die Ampel in Deutschland spätestens 2025 abschalten.“

Zugleich lobte Söder die Zusammenarbeit mit CDU-Chef Friedrich Merz als sehr gut. „Er ist der CDU-Vorsitzende, mit dem meine Abstimmung als CSU-Vorsitzender wohl am engsten ist“, sagte der Ministerpräsident. „Die Geschlossenheit von CDU und CSU ist so groß wie lange nicht“, fügte er hinzu. „Ich wünsche Friedrich Merz viel Erfolg bei seiner Wiederwahl und freue mich, zwei Tage in Berlin dabei zu sein und zu den Delegierten zu sprechen.“

