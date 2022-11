Hohe Ausgaben und trotzdem nicht kampffähig: Deutschlands dumme Sicherheitspolitik

Nicht die Armee kostet Milliarden, sondern unnötige Projekte, unnötige Berater. Fuhrpark Service BW? Unsinn und lachhaft. Reparaturen in fremden Werkstätten anstatt der eigenen Instandhaltung? Unsinn.

Kasernen und andere Liegenschaften billig verkaufen und dann teuer pachten? Sollte ernsthaft überprüft werden. Der Fisch stinkt vom Kopf her.

Wenigstens haben wir jetzt Flecktarn für Schwangere, so daß diese im Ernstfall an die Front gekarrt werden? Was sich Uschi wohl dabei gedacht hat.

Antworten Melden