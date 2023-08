Das Update zum Ukraine-Krieg vom 1. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Valeria steht kurz vor der Entbindung ihres ersten Kindes. Die Schwangerschaft verlief bisher ohne Komplikationen. Die Probleme allerdings bringt der Krieg mit sich. Denn Valeria lebt in der Ukraine. Ihr Mann kämpft an der Front, die Zeit ihrer Schwangerschaft wurde zu einer regelrechten Wanderschaft zu Orten, die vor russischen Angriffen sicher sind. Für die Zukunft hat Valeria den Wunsch, dass ihr Sohn als Mann kein Soldat mehr werden muss. Unser Reporter Till Mayer hat die werdende Mutter besucht.

Der Tag: Die Ukraine hat sich nach eigenen Angaben mit Kroatien über die Ausfuhr ihres Getreides über Häfen an der Adria geeignigt. Die Fracht soll über die Donau nach Kroatien verschifft werden, teilt das Außenministerium in Kiew mit. Anschließend soll das Getreide per Eisenbahn an die Adriaküste gebracht werden. Damit will die Ukraine eine Blockade durch Russland im Schwarzen Meer umgehen, nachdem Moskau Mitte Juli das unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei geschlossene Abkommen zur Verschiffung des Getreides aufgekündigt hatte.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine hat auch das Bild auf die deutsche Bundeswehr verändert. Verteidigungsminister Boris Pistorius richtet aktuell die Truppe wieder auf und wird schon als "Kanzler der Reserve" gehandelt. Unser Politikredakteur Michael Stifter hat den Minister bei seinem Besuch in Ulm begleitet. In diesem Text fragt er: Kann Pistorius die Hoffnungen wirklich erfüllen?

Bild des Tages:

Foto: Alexander Kaya

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Truppenübungsplatz in Dornstadt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wie arbeitet eigentlich unsere Redaktion? In unserem neuen Podcast "Auf einen Kaffee mit..." hören Sie, wie wir arbeiten. In der ersten Episode sprechen meine Kolleginnen Laura Mielke und Celine Theiss mit Politikredakteurin Margit Hufnagel auch darüber, wie unsere Redaktion über den Krieg in der Ukraine berichtet. Hören Sie hier die aktuelle Folge.

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.