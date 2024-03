Thüringen-Wahl 2024: Wer ist wahlberechtigt?

In Thüringen wird 2024 ein neuer Landtag gewählt. Aber wer darf bei dieser Wahl überhaupt seine Stimme abgeben? Alle Informationen im Überblick.

Dieses Jahr wird's spannend: Vielerorts in Deutschland wird 2024 gewählt. Kommunalwahlen finden statt, unter anderem in Baden-Württemberg, die Europawahl wird in Deutschland und der ganzen EU abgehalten und in manchen Bundesländern wird auch ein neuer Landtag gewählt.

Auch in Thüringen ist es 2024 wieder so weit: Der Landtag wird gewählt, dieses Jahr zum achten Mal in der noch vergleichsweise jungen Geschichte des ostdeutschen Bundeslandes. Am 1. September 2024 findet die Wahl statt, erste Umfrage-Ergebnisse deuten auf eine schwierige Wahl für den aktuellen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) hin.

Aber wer darf am ersten Sonntag im September 2024 überhaupt seine Stimme abgeben? Wer ist für die Landtagswahl 2024 in Thüringen wahlberechtigt? Die wichtigsten Informationen finden Sie hier.

Übrigens: Auch in Sachsen liegt die AfD in den Umfragen vorne.

Landtagswahl in Thüringen 2024: Wer darf wählen?

Wer darf also am 1. September 2024 in Thüringen seine Stimme abgeben? Wie das Bundesland auf seiner Website erklärt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein, damit man bei der Landtagswahl seine Stimme abgeben kann:

Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft

Mindestalter von 18 Jahren am Wahltag

Seit mindestens drei Monaten Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Thüringen

Zusätzlich gilt, dass man im Wählerverzeichnis eingetragen sein oder einen Wahlschein haben muss, um am Wahltag seine Stimmt abgeben zu dürfen. Jeder Wähler darf nur persönlich und nur einmal wählen. Sollte dieser einige Wochen vor der Wahl noch nicht da sein, sollte das zuständige Wahlamt kontaktiert werden.

Übrigens: Auch in Brandenburg wird in diesem Jahr ein neuer Landtag gewählt. Die Wahl findet allerdings an einem anderen Tag als die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen statt.